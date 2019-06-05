Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90346
ALTIN
245.232
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.2797
EURO
6.5566
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Millet...
50 milyar lirayı altına yatırdık
50 milyar lirayı altına yatırdık
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
Bakan Akar'dan 2 bin 400...
Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü
Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 5...
Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale
Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128...

'Oğlum bana gelemedi ben oğluma geldim'

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Ramazan Bayramı'nda hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

'Oğlum bana gelemedi ben oğluma geldim'

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Ramazan Bayramı'nda hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:31
'Oğlum bana gelemedi ben oğluma geldim'

İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in acılı babası Mehmet Zeki Sekin, kahramanlığıyla tüm Türkiye'nin gönlünü fetheden şehit oğlunun Baskil ilçesinin Doğancık köyündeki kabrini ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla başta Elazığ olmak üzere faklı illerden gelerek şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden vatandaşlarla bir araya gelen baba Sekin, oğlu ve merhum eşi Zeynep Sekin için dua ediyor.

"Kabri başında onunla bayramlaşmaya geldim"

Şehit babası Sekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen oğlu ile Ramazan Bayramı'nda kabri başında bayramlaşmanın hüznünü yaşadığını söyledi.

Hüznün yanında, kahramanlığıyla tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinen şehit oğlunun kendisi için gurur vesilesi olduğunu dile getiren Sekin, şöyle konuştu:

"Benim Fethi'm her bayram baba ocağına gelir, bizi yalnız bırakmazdı. Bugün bayram, oğlum bana gelemedi ama ben oğluma geldim. Kabri başında onunla bayramlaşmaya geldim. Sadece ben değil Türkiye'nin her yerinden insanlar onunla bayramlaşmaya geliyor. Kabri başında onun için dua ediyorlar. Onun kahramanlığını, cesaretini, vatanseverliğini anlatıyorlar. Bir baba için bundan daha büyük bir gurur olamaz." 

Dış güçlerin oyunu olan terör örgütü PKK'nın kökünü kazımak için yürütülen mücadelede şehitler verildiğini ifade eden Sekin, bu çabayı şehit babası olarak sonuna kadar desteklediğini vurguladı.

Baba Sekin, "Bu topraklar Malazgirt Zaferi'nden bu yana şehit kanlarıyla sulanırken cephede Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez, Arap hep birlikte omuz omuza savaştı. Bu millet asırlardır süregelen bu birlik ve beraberlik ruhu sayesinde bugünlere geldi. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu ruhu parçalamak istiyorlar. Ama şunu bilsinler ki; bu topraklar şehit kanıyla sulandığı sürece bunu başaramayacaklar." diye konuştu.

"Tüm dualarımız kahramanlarımız için"

Sekin, emperyalist güçlerin maşası, eli kanlı PKK'nın hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olmadığını ve olamayacağını ifade ederek, terör kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun karşısında olduklarını aktararak, şöyle dedi:

"Bu millet bin yılı aşkın bu topraklarda barış ve kardeşlik içerisinde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek. Millet olarak et ve tırnak gibiyiz, bizi birbirimizden ayıramazlar. Vatan için bir oğlumu şehit verdim, gerekirse tüm evlatlarımı şehit veririm. Bu ülkede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Tüm kahramanlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin, tüm dualarımız kahramanlarımız için."

Anahtar Kelimeler:
ŞehidFethiSekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti
'Bayramlarda akıllı telefon orucu tutularak dijital detoks uygulanmalı'
'Bayramlarda akıllı telefon orucu tutularak dijital detoks uygulanmalı'
Bayramı 1100 rakımlı üs bölgesinde elleri tetikte geçiriyorlar
Bayramı 1100 rakımlı üs bölgesinde elleri tetikte geçiriyorlar
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim