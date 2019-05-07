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'Michelin Yıldızlı' şefler Harranlı kadınlara eğitim verecek

Dünyaca ünlü "Michelin Yıldızlı" şefler, Şanlıurfa'daki Harran Gastronomi Merkezi'nde kadınlara eğitim verecek.

'Michelin Yıldızlı' şefler Harranlı kadınlara eğitim verecek

Dünyaca ünlü "Michelin Yıldızlı" şefler, Şanlıurfa'daki Harran Gastronomi Merkezi'nde kadınlara eğitim verecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
07 Mayıs 2019 Salı 16:42
'Michelin Yıldızlı' şefler Harranlı kadınlara eğitim verecek

Konik kubbeli evleriyle adı özdeşleşen UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi adayları arasındaki Şanlıurfa'nınHarran ilçesinde Gastronomi Merkezi hizmete girdi. 

Harran Kaymakamlığının öncülüğünde GAP Bölge Kalkınma İdaresi finansmanıyla faaliyete geçen merkezde, bölgeye ait asırlık yemekleri yapan Harranlı kadınlara, dünyaca ünlü "Michelin Yıldızlı" şeflerin belirli bir program kapsamında eğitim vermesi kararlaştırıldı.

Yemekler daha geniş kitlelere tanıtılacak

Merkezdeki maddi durumu iyi olmayan Harranlı kadınlar tarafından yapılan Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetteki yemekleri, düzenlenecek program dahilinde daha geniş kitlelere tanıtılacak.

Bu kapsamda yaklaşık 20 yıldır dünyanın farklı kentlerinde gastronomi alanında organizasyonlar gerçekleştiren Gökmen Sözen öncülüğündeki aralarında yemek programı yapımcısı Mehmet Yalçınkaya'nın da bulunduğu şef, gastronomi yazarı ve blog yazarından oluşan 10 kişilik heyet, merkezde incelemeler yaptı.

Bölgeye özgü yöresel yemekleri Harranlı kadınlarla pişiren gastronomi sektörünün temsilcileri daha sonra yemekleri tattı.

Ramazan sonrası yapılması planlanan program çerçevesinde "Michelin Yıldızlı" şeflerden uygulamalı ve teorik eğitim alacak olan Harranlı kadınlar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler için kulak çorbasından çiğ köfteye, kebap çeşitlerinden çok sayıda tatlıya kadar hemen hepsini hazırlayarak kente gelen ziyaretçilere eşsiz ziyafetler sunacak.

Son Güncelleme: 07.05.2019 16:45
Anahtar Kelimeler:
Harranlı
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