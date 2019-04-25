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Marmara Denizi'nin rengi değişti

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton çoğalmasıyla deniz suyu renginde oluşan turunculuk devam ediyor.

Marmara Denizi'nin rengi değişti

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton çoğalmasıyla deniz suyu renginde oluşan turunculuk devam ediyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Nisan 2019 Perşembe 22:56
Marmara Denizi'nin rengi değişti

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalmasıyla deniz suyu renginde oluşan turunculuk devam ediyor.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Özşahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde yaşanan renk değişikliğinin biyolojik bir canlı olan planktonun çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

Denizde de mevsimsel değişim yaşandığını belirten Özşahin, "İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır." dedi.

Özşahin, deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle plankton çoğalması meydana geldiğini anlattı.

Planktonun aşırı çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluştuğunu dile getiren Özşahin, "Çünkü bu canlının içinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ'ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp kıyı şeridinden Marmara'nın içlerine doğru gider." diye konuştu.

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Deniz
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