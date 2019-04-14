Makam odasından kütüphane için vazgeçti

Istanbul

Sancaktepe'deki Sarıgazi Peyami Safa İlkokulu Müdürü Yılmaz Güler'in makam odası, kütüphaneye dönüştürüldü.

Okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Nilgün Yıldız, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ''İstanbul'u okuyorum'' ve ''Kütüphanede hayat var'' projelerini hayata geçirmek için girişimlerde bulundu.

Çalıştığı okula kütüphane kazandırmak için kolları sıvayan Yıldız, kitapların konulabileceği mekan arayışına girdi. Ancak okulda kütüphane için uygun bir yer bulmakta güçlük çeken Yıldız, okuldaki en uygun mekanın Okul Müdürü Yılmaz Güler'in makam odası olduğuna karar verdi.

Yıldız, durumu Okul Müdürü Güler'e aktararak, okuldaki makam odasının kütüphaneye dönüştürülmesi teklifinde bulundu. Müdür Güler de odasını boşaltarak kütüphaneye dönüştürmeyi kabul edince, 11 yıllık okul kütüphaneye kavuştu.

Öğretmen Nilgün Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kütüphane projesi olduğunu duyunca hemen sevinerek kabul ettiğini söyledi.

Kütüphanenin yapımı için çalışmalara başladığını belirten Yıldız, ''Bu kapsamda emeğimizle oluşturulacak bir kütüphane yapmak için yola çıktık. Okulumuzun en ferah ve geniş odası okul müdürünün odasıydı. Müdür Bey'den böyle bir talepte bulununca da bizi kırmayıp kabul etti ve odasını verdi.'' diye konuştu.

İmece usulü kütüphane oluşturuldu

Yıldız, aynı okulda öğretmen olan eşinin de kendisine yardım ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

''Başladığımızda elimizde hiçbir şey yoktu. 5 kırık-dökük raf vardı. Mahallemizin marangozu ile iletişime geçtik. Ustayla beraber raflarımızı kesip biçip duvarlarımıza yerleştirdik. Çocuklarla beraber kitap kampanyaları başlatıp yayın evleriyle görüştük. Mahallemizin nalburunun yardımıyla farklı renkte boyaları karıştırarak kendi tarzımızı oluşturduk. Eşimle beraber teneffüslerde koşarak buraya geldik, yemek yemedik, burayı sulu boya fırçasıyla boyadık. Kitaplarımızı öğrencilerimizle seçerek raflara yerleştirip, yaş kategorilerine göre ayırdık. Sandalyemiz, minderimiz yoktu. Mahalle muhtarına ricada bulunduk ve gönüllüler yardımıyla perdesinden halısına kadar hepsini aldık. Bu kütüphanede herkesin emeği var. Kütüphanede mahallenin muhtarından okul servis sorumlusuna, ustasından hurdacısına kadar herkesin emeği var. Bunun sonucunda da el emeği bir kütüphane oluştu.''

"Öğretmenimizin çalışması takdire şayan"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil ise öğrencilerin kütüphanede bulunmasını önemsediklerini söyledi.

Bu kapsamda ciddi çalışmalarının olduğunu dile getiren Özil, ''Öğretmenlerimizin bu kapsamda çok nitelikli çalışmaları var. Burada tamamen kendi imkanlarıyla mahalle muhtarı, çevredeki esnaf, okul idarecileri birleşerek çok güzel bir yer ortaya çıkardılar. Bize düşen de bundan sonra bu tür çalışmalara destek vermek. Öğretmenimizin burada yaptığı çalışma takdire şayan.'' diye konuştu.