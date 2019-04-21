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Lösemiden kurtulan Emre'den anlamlı ziyaret

Kök hücre nakliyle lösemiyi yenen 9 yaşındaki Emre Çatal, kanserden kurtulması için "donör kampanyası" düzenleyen gönüllü öğrencilerin okuluna vefa ziyaretinde bulundu.

Lösemiden kurtulan Emre'den anlamlı ziyaret

Kök hücre nakliyle lösemiyi yenen 9 yaşındaki Emre Çatal, kanserden kurtulması için "donör kampanyası" düzenleyen gönüllü öğrencilerin okuluna vefa ziyaretinde bulundu.

Editör
Editör
21 Nisan 2019 Pazar 23:54
Lösemiden kurtulan Emre'den anlamlı ziyaret
İzmir

Öğretmen Ömer Faruk ve Aysen Çatal çiftinin oğlu 9 yaşındaki Emre Çatal'a, Kasım 2017'de lösemi teşhisi konuldu. 

Donör arayışı sırasında uygun 4 donörden 3'üne ulaşılamaması, diğerinin ise vazgeçmesi nedeniyle zor günler yaşayan Emre'ye en büyük destek babası Ömer Faruk Çatal'ın görev yaptığı Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi.

"Emre'ye umut ol" sloganıyla sosyal medyada kampanya düzenleyen öğrenciler, İzmir'i sokak sokak gezerek donör olma çağrısında bulundu. 

Emre'yi tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de yalnız bırakmayan öğrenciler, kampanya kapsamında yüzlerce bağışçıya ulaştı. 

Emre gönüllü ağabey ve ablalarını unutmadı

Lösemiyi Antalya'da yapılan operasyonla yarı uyumlu babasından alınan kök hücre sayesinde yenen Emre, gönüllü ağabey ve ablalarını unutmadı.

Emre, iyileştikten sonra ilk iş olarak Cem Bakioğlu Anadolu Lisesini ziyaret etti, kendisini ve ailesini zor günlerinde yalnız bırakmayan öğrencilerle buluştu.

Mimar olmak istiyor

Öğrencilere ve öğretmenlerine çiçek veren Emre, "Benim iyileşmem için destek veren ağabeylerime ablalarıma teşekkür ederim. Bana ve diğer hasta arkadaşlarıma çok yardım ettiler." dedi.

Emre, bundan sonra hasta çocukları ziyaret edeceğini ve onlara umut olmak istediğini de dile getirerek, "Hasta arkadaşlarım morallerini bozmasınlar, beni düşünsünler. Şimdi Emre başka çocuklara umut olsun." diye konuştu.

Lösemili çocuklar için çalışacağını ifade eden Emre, onlar için güzel hastaneler yapmak amacıyla mimar olmak istediğini dile getirdi. 

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