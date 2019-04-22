Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96225
ALTIN
240.037
DOLAR
5.8312
STERLİN
7.5620
EURO
6.5585
MİT operasyonuyla Sincar'da yakalanan 4 terörist Türkiye'ye getirildi
MİT operasyonuyla Sincar'da yakalanan 4...
FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Anadolu'daki darbeye hazırlık toplantıları
FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Anadolu'daki...
Huawei'den Türk profesöre övgü
Huawei'den Türk profesöre övgü
Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı
Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı
Fenerbahçe'den iki kötü istatistik daha
Fenerbahçe'den iki kötü istatistik daha

Lisenin 'nostalji sınıfı'nda geçmişe yolculuk

Manisa'nın Demirci ilçesinde lise öğrencileri, çevrelerinden topladıkları radyo, kömürlü ütü, gaz lambasının da aralarında bulunduğu eski eşyaları müzeyi andıran sınıfta sergiliyor.

Lisenin 'nostalji sınıfı'nda geçmişe yolculuk

Manisa'nın Demirci ilçesinde lise öğrencileri, çevrelerinden topladıkları radyo, kömürlü ütü, gaz lambasının da aralarında bulunduğu eski eşyaları müzeyi andıran sınıfta sergiliyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 12:17
Lisenin 'nostalji sınıfı'nda geçmişe yolculuk

Manisa'nın Demirci ilçesinde lise öğrencileri tarafından temin edilen nostaljik ev eşyaları, okulda adeta müzeyi andıran sınıfta sergileniyor.

Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bir dönem günlük hayatta kullanılan halı tezgahı, radyo, kömürlü ütü, pürmüz, gaz lambası ve matara gibi eşyaları toplamaya başladı.

Yaklaşık 2,5 aylık süreçte özellikle kırsal mahallelerden temin edilen 50-150 yıllık eşyalar bir sınıfta toplandı. Ders aralarında müzeyi andıran sınıfı gezen öğrenciler, adeta geçmişe yolculuğa çıkıyor.

Okul Müdürü Mehmet Taştekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin örnek bir çalışmaya imza attığını dile getirdi.

Öğrencilerin çabasıyla liseye "kültür müzesi" kazandırdıklarını anlatan Taştekin, "Projemiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklendi. Müzemiz sayesinde öğrencilerimiz, geçmişte günlük hayatta kullanılan kültürel değerleri görme imkanı buldu." diye konuştu.

Taştekin, öğrencilerin müzede daha önce ismini duymadıkları veya görmedikleri eşyalarla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Onların hangi işlere yaradığını heyecanla öğrenmeleri bizi de mutlu ediyor." dedi.

Sınıftaki müzede halı dokuma tezgahı, kömürlü ütü ve gaz lambasının ilgi gördüğünü ifade eden Taştekin, "Öğrencilerimiz bu eşyaları birebir görebiliyor ve dokunabiliyor. Bu sınıf müze, öğrencilerimiz için geçmiş ile gelecek arasında bir köprü oluyor." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Gamze Karaçam da ortaya konulan çalışmanın beğeni topladığını belirtti.

Geçmişte günlük hayatta kullanılan eşyaları görmenin çok keyifli olduğuna işaret eden Karaçam, "Tahta kaşık, buğday öğüten değirmen taşları çok ilginç ve hiç görmediğimiz eşyalar. Bu küçük müze bizi geçmişe götürüyor. Geçmişimizi ve tarihimizde kullanılan eşyaları tanıyor ve öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Lise
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik merkezi her yaştan insanın uğrak yeri oldu
Gençlik merkezi her yaştan insanın uğrak yeri oldu
Kovadan kös, çantadan çevgen yapıp mehter kurdular
Kovadan kös, çantadan çevgen yapıp mehter kurdular
Çanakkale gazisi dedesinin anılarıyla yaşıyor
Çanakkale gazisi dedesinin anılarıyla yaşıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim