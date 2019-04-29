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Liseliler ihtiyaç sahibi aileler için seferber oldu

Şanlıurfa'da mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileleri ve yaşlıları ziyaret ederek, evlerinin boya, badana, tamirat gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Liseliler ihtiyaç sahibi aileler için seferber oldu

Şanlıurfa'da mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileleri ve yaşlıları ziyaret ederek, evlerinin boya, badana, tamirat gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Editör
Editör
29 Nisan 2019 Pazartesi 23:12
Liseliler ihtiyaç sahibi aileler için seferber oldu
Şanlıurfa

Şanlıurfa'da mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileleri ve yaşlıları ziyaret ederek, evlerinin boya, badana, tamirat gibi ihtiyaçlarını gideriyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında Şanlıurfa'daki mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler, öğretmenleriyle ihtiyaç sahibi aileler ile yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.

Evlerde inceleme yaparak ihtiyaç listesi çıkaran öğrenciler, daha sonra buna göre tamirat, boya, badana, elektrik işlerini yapıyor. Öğrenciler, okuldaki atölyelerinde ürettikleri kapı, elbise ve mutfak dolabı, ayakkabılık gibi ürünleri de evlere kendi elleriyle yerleştiriyor.

Şu ana kadar 100'e yakın ihtiyaç sahibi aileye destek olan öğrenciler, bir yandan gönülleri fethederken bir yandan da mesleki açıdan kendilerini geliştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Şekeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sayesinde öğrencilerin dezavantajlı bölgelerdeki ailelerle bir araya geldiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin tespiti noktasında mülki idareler ve muhtarlardan yardım aldıklarını anlatan Şekeroğlu, "Evlerin A'dan Z'ye her türlü ihtiyaçlarını okullarımızın imkanları dahilinde gideriyoruz. Mesleğe yönelik 81 eğitim kurumumuzun tamamı dolaylı veya doğrudan bu işin içinde yer alıyor." dedi.

"Ailelerimizin çok güzel tepkisi oluyor"

Hilvan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Karaoğlu ise projenin öğrencilerin sosyal sorumluluk alması amacıyla hayata geçirildiğini dile getirdi.

Karaoğlu, "Ailelerimizin çok güzel tepkisi oluyor öğrencilerimize karşı, çok seviniyorlar. Bizler de böyle bir sevince ortak olduğumuz için mutlu oluyoruz." diye konuştu.

- "Çalışmadan bütün arkadaşlarımız memnun"

Lisenin mobilya bölümü öğrencilerinden İsmail Çeşmen de ihtiyaç sahibi aileler için çalışırken çok mutlu olduklarını ifade etti.

Hediye ettikleri dolapları özenle hazırladıklarını dile getiren Çeşmen, "Dolapları hazırladıktan sonra getirip evlere montesini yapıyoruz. Bu sırada ailelerin bize söylediği 'Allah razı olsun' cümlesi bizim için her şeye karşılık geliyor, bizi çok mutlu ediyor. Bu çalışmadan bütün arkadaşlarımız da memnun." dedi.

Öğrencilerden Mehmet Bozan Caymaz ise çevresindeki ihtiyaç sahibi insanlara duyarsız kalmamak için projeye katkı sunduğunu, yardımda bulundukları ailelerin sevincinin kendilerini de mutlu ettiğini kaydetti.

"Hayal etmediğim kadar güzel yapmışlar"

Proje kapsamında destek sağlanan Rahime Karaca, öğrencilere minnettar olduğunu söyledi.

Yaptırdığı yeni evinin eksiklerini maddi durumu iyi olmadığından gideremediğini anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"Sağ olsun öğrenciler, mutfak ve elbise dolabı, kapı gibi ihtiyaçlarımızı kendi elleriyle yaparak getirdi, yerlerine de monte etti. Dolapları çok beğendim, hayal etmediğim kadar güzel yapmışlar. Hepsinin ellerine sağlık. İnşaat halindeki evime katkı sundular. Gerçekten beni çok mutlu ettiler. Herkesten Allah razı olsun."

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