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'Liseli muhtar'ın ilk hedefi su ve kanalizasyon sorununun çözülmesi

Şanlıurfa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen 18 yaşındaki Uğur Alan, bir yandan mahallesinin sorunlarıyla ilgilenirken bir yandan da lisedeki eğitimine devam ediyor.

'Liseli muhtar'ın ilk hedefi su ve kanalizasyon sorununun çözülmesi

Şanlıurfa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen 18 yaşındaki Uğur Alan, bir yandan mahallesinin sorunlarıyla ilgilenirken bir yandan da lisedeki eğitimine devam ediyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 10:56
'Liseli muhtar'ın ilk hedefi su ve kanalizasyon sorununun çözülmesi

Şanlıurfa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen 18 yaşındaki Uğur Alan, bir yandan mahallesinin sorunlarıyla ilgilenirken bir yandan da lisedeki eğitimini sürdürüyor.

Hilvan ilçesine bağlı 315 seçmenin bulunduğu Söğütlü Mahallesi'nde muhtarlığa adaylığını koyan Alan, tek rakibinin seçim günü çekilmesinden dolayı, kullanılan 194 oydan 161'ini alarak muhtar seçildi.

Aynı zamanda Hilvan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi olan Alan, Hilvan İlçe Seçim Kurulundan muhtarlık mazbatasını ve mührünü alarak göreve başladı.

Sabah erken saatlerde mahallesinde arkadaşlarıyla dolaşıp sorun ve talepleri dinleyen Alan, daha sonra okuluna dönüyor.

Okuldaki arkadaşları Alan'a artık ismi yerine "muhtar" diye hitap ederek, destek veriyor.

"İkisini bir arada idare edeceğim"

Genç muhtar Uğur Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni görevinden dolayı biraz heyecanlı olduğunu dile getiren Alan, sorumluluğunun bilincinde hareket edeceğini söyledi.

Kendisine layık görülen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağını aktaran Alan, şöyle devam etti:

"Köy halkının isteği üzerine aday oldum. Türkiye'nin en genç muhtarı olarak da seçildim, köylülerime beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. Ben de kendimi tüm kente ve Türkiye'ye kanıtlayacağım. 18 yaşındaki bir genç de muhtarlık yapabiliyormuş. Ülkemde aynı görevi ifa eden tüm muhtarlara yeni dönemin hayır getirmesini diliyorum. Köyümün bütün sorunlarını büyüklerimle oturup, konuşup çözeceğimize inanıyorum. İlk iş olarak 15 evin su ve kanalizasyon sorunu var, onu çözeceğiz inşallah. Onları gidermek için gerekli görüşmeleri belediyemizle sağlayacağım. Bundan sonraki hayatım okulda öğrenci, köyde de muhtar olarak devam edecek. İki işi bir arada idare edeceğimi düşünüyorum."

Öğrencilerden Murat Bayık da arkadaşlarının muhtar seçilmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Uğur'un, sadece yaşı ilerleyen kişilerin değil gençlerin de muhtar olabileceğini kanıtladığını belirten Bayık, bundan sonra gerek not gerekse de köy işlerinde muhtar arkadaşlarına yardımcı olacaklarını kaydetti.

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