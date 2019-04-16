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Limuzinli düğün hayalleri çekici üzerinde gerçekleşti

Osmaniye'de 1978 model otomobilden limuzin yapan damat, trafiğe çıkmasına izin verilmeyen aracı çekiciye yükleterek gelinle düğün salonuna gitti.

Limuzinli düğün hayalleri çekici üzerinde gerçekleşti

Osmaniye'de 1978 model otomobilden limuzin yapan damat, trafiğe çıkmasına izin verilmeyen aracı çekiciye yükleterek gelinle düğün salonuna gitti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 11:08
Limuzinli düğün hayalleri çekici üzerinde gerçekleşti

Osmaniye'de 1978 model otomobili ikiye bölüp demir profille uzatarak limuzin haline getiren damat, trafiğe çıkmasına izin verilmeyen bu aracı çekiciye yükleterek gelinle düğün salonuna bu şekilde gitti.

Düğününde kullanmak için 3 bin 500 liraya satın aldığı 1978 model Renault 12'den arkadaşı Sefa Kındır ile limuzin yapan damat Mami Emen, aracı gelin arabası olarak süsletti.

Süslemesi bittikten sonra trafiğe çıkışına izin verilmeyen araç çekiciye yüklendi.

Çekici üzerinde götürülen araçla gelin Eylem Emen'i kuaförden alan Mami Emen daha sonra bu şekilde düğün salonuna gitti.

Mami Emen, limuzinli düğün hayalini çekici üzerinde de olsa gerçekleştirdiğini söyledi.

Gelin Eylem Emen de limuzini karşısında bu şekilde görünce çok şaşırdığını ifade ederek "Benim için büyük sürpriz oldu. Değişik bir anı oldu hepimiz için." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Limuzinlidüğün
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