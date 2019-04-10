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Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç hafız oldu

Samsun'da Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyan 16 yaşındaki otizmli Ozan Memiş, İl Müftülüğünce düzenlenen hafızlık sınavında gösterdiği başarıyla "hafızlık" belgesinin sahibi oldu.

Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç hafız oldu

Samsun'da Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyan 16 yaşındaki otizmli Ozan Memiş, İl Müftülüğünce düzenlenen hafızlık sınavında gösterdiği başarıyla "hafızlık" belgesinin sahibi oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 11:52
Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç hafız oldu

Samsun'da Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyan 16 yaşındaki otizmli Ozan Memiş, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık sınavında gösterdiği başarıyla "hafızlık" belgesi aldı.

Konuşma problemi nedeniyle 2 yaşında ailesi tarafından doktora götürülen ve otizm tanısı konulan Ozan Memiş, ev hanımı annesi Veda Turan'ın desteğiyle 3 yaşından beri özel eğitim alıyor.

Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuması ve İngilizce başta olmak üzere bazı yabancı dillere ilgisiyle dikkati çeken Memiş, ocak ayında Samsun Müftülüğünce düzenlenen hafızlık sınavı sonucunda "hafızlık" belgesinin sahibi oldu.

"Oğlum, yabancı dillere de ilgi duyuyor"

Anne Veda Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun, anneannesinin evde Kur'an-ı Kerim okumasından etkilenerek küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'e ilgi duymaya başladığını ifade etti. Turan, Ozan'ın rehabilitasyon merkezinde eğitimini sürdürürken bilgisayar kullanmayı da öğrendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ozan, Kur'an'a ilgisi dolayısıyla internet üzerinden 9 yaşında Kur'an-ı Kerim'i Arapça ezberledi. Oğlum, yabancı dillere de ilgi duyuyor, internetten telaffuzlarını öğreniyor. "

Oğlunun özel bir çocuk olduğunu düşündüğünü belirten Turan, kendisinin Kur'an-ı Kerim ve yabancı dil konusunda katettiği yolun kendilerini ve çevresindekileri şaşırttığını dile getirdi.

Zamanının büyük bir kısmını camide geçiren ve daha önce iki kez kaybolan oğlunu camide bulduklarını anlatan Turan, Müftülük yardımı ile Ozan Memiş'in camideki din görevlisinden özel olarak dini eğitim aldığını aktardı.

Ozan'ın hafızlık belgesi almasından mutluluk duyduklarını, oğlunun yabancı dillerde Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu anlatan Turan, "Duyanlar çok şaşırıyorlar, inanmıyorlar. Ozan okumaya başlayınca 'Ezber' diyorlar, alakası yok." dedi.

Anne Veda Turan, oğlunun ilahiyat eğitimi almasını istediğini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Hafız
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