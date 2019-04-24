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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Mehmetçik insanlık değerlerini savunmuş, korumuş ve kurtarmıştır

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Mehmetçik savaş alanında, inancı gereği taşıdığı metaneti ve merhametiyle insanlık değerlerini de savunmuş, korumuş ve kurtarmıştır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Mehmetçik insanlık değerlerini savunmuş, korumuş ve kurtarmıştır

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Mehmetçik savaş alanında, inancı gereği taşıdığı metaneti ve merhametiyle insanlık değerlerini de savunmuş, korumuş ve kurtarmıştır." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 16:30
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Mehmetçik insanlık değerlerini savunmuş, korumuş ve kurtarmıştır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ErsoyÇanakkale Kara Savaşlarının 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma töreninde, Türk milletinin 104 yıl önce Çanakkale'de bir destan yazdığını ifade etti.

Sayılı silahı, sınırlı cephanesiyle Mehmetçik'in, zamanın en gelişmiş ordularını denizde, sonra karada mağlubiyete uğrattığını dile getiren Ersoy, "Bu zafer, dünya askeri ve siyasi tarihinde büyük etki yapmış, milli tarihimizde ise istikbalimizi şekillendiren bir dönüm noktası olmuştur." diye konuştu.

Ersoy, Çanakkale Savaşı'ndaki ruhun, Türk milletinin varlık mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nın fikri ve manevi özünü teşkil ettiğini, istiklalin kazanılacağına olan inancın ve güvenin tesisinde büyük rol oynadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinde yatan her düşüncenin, her değerin, Gazi Mustafa Kemal ile birlikte Çanakkale'den Samsun'a oradan da bütün Anadolu'ya taşındığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Çanakkale müdafaası, aziz milletimizin sadece vatan topraklarını savunduğu bir mücadele değildir. Mehmetçik savaş alanında, inancı gereği taşıdığı metaneti ve merhametiyle insanlık değerlerini de savunmuş, korumuş ve kurtarmıştır. Bugün dünyada hızla yayılan ırkçılık ve İslamofobi'ye en anlamlı cevap bu topraklarda verilmiştir. Dürüst bir niyet, temiz bir kalple bu cevabın izini süren herkesin yolu Çanakkale'ye düşecek ve aradığını burada bulacaktır. Bu gördüğümüz ay yıldızlı al bayrağın altında, dünyanın dört bir yanından gencecik canlar yatmaktadır. Türk bayrağını gökte dalgalandıran ve her daim dalgalanmasını sağlayacak olan manevi rüzgarın ve ruhun altında, korkudan azade, yabancılıktan ve yalnızlıktan uzak olduklarını biliniz. Atatürk'ün annelere o veciz ifadesiyle, (evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.)"

"Mesajı bütün dünyanın anlamasını umut ediyorum"

Çanakkale'deki anlayışın ve düşüncenin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine inandığını ifade eden Ersoy, "Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün çabalarına rağmen, birilerinin inatla görmek istemediği insanlık değerlerini, birbirleriyle savaşırken gören ve gönüllerinde karşılıklı anlayış ve saygıyı yeşerten atalarımızın bir asır önce verdiği mesajı bütün dünyanın anlamasını umut ediyorum. Ebediyete uğurladığımız tüm şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Truzim Bakanı
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