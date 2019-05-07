Küçük jandarmalardan "havalı" denetim

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığınca, Karayolu Trafik Haftası kapsamında çocuklarla helikopterden trafik denetimi yapıldı.

Jandarma Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karayolu Trafik Haftası kapsamında 4 öğrencinin de katılımı ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde eș zamanlı başlatılan "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması" kampanyası kapsamında çocuklar için "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" sloganı seçilmişti. Çocuklar bu slogana uygun şekilde havadan denetime de kırmızı düdükleriyle katıldı.

Hatalı sürücüye ceza yazıldı

Ankara Çankırı otoyolu üzerinde, Jandarma personeli ile havadan denetim yapan öğrencilerin, yerdeki görevli personele bildirdiği kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Öğrenciler ile denetime katılan Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Necdet Özcan, güvenli trafik bilincini, yarının büyükleri olan çocuklara aşılamak için çalışmaların ve denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Uçuş sonrası Güvercinlik'teki Jandarma Havacılık Komutanlığı'na inen helikopterdeki öğrenciler, pilotlar ve diğer jandarma personeli ile fotoğraf çektirdi.