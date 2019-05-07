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Köyleri dolaşıp aileleri 'erken yaşta evliliğe' karşı uyarıyor

Muş'ta öğrencisinin erken yaşta evlendirilmesinden etkilenen öğretmen, boş zamanlarında köyleri dolaşarak ailelere, erken yaşta evliliklerin neden olduğu sıkıntıları anlatıyor.

Köyleri dolaşıp aileleri 'erken yaşta evliliğe' karşı uyarıyor

Muş'ta öğrencisinin erken yaşta evlendirilmesinden etkilenen öğretmen, boş zamanlarında köyleri dolaşarak ailelere, erken yaşta evliliklerin neden olduğu sıkıntıları anlatıyor.

Editör
Editör
07 Mayıs 2019 Salı 23:32
Köyleri dolaşıp aileleri 'erken yaşta evliliğe' karşı uyarıyor
Muş

Muş'ta kız öğrencisinin erken yaşta evlendirilmesinden etkilenen öğretmen Ayşe Er, boş zamanlarında köyleri dolaşarak aileleri, erken yaşta evliliğin yol açacağı sorunlar hakkında bilgilendiriyor.

Özel Bilim Teknik Anadolu Lisesinde görevli Er, Muş'ta köyleri ziyaret ederek erken yaşta evliliğin önlenmesi için mücadele ediyor.

Görev yaptığı okulda 16 yaşındaki kız öğrencisinin evlendirilmesinden etkilenen Er, başka çocukların da aynı durumu yaşamasına engel olmak amacıyla köyleri dolaşıp kadın ve kızları erken yaşta evliliğe karşı bilgilendirmeye karar verdi.

Gitmek istediği köyleri belirledikten sonra muhtarı arayıp amacını anlatan Er, evde, bahçede çalışan ve tandırda ekmek pişiren kadınlarla sohbet ederek, erken yaşta evlilikte yaşanabilecek sıkıntıları anlattı.

Bu kapsamda 5 köye giden Er, son olarak Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde bir araya geldiği kadınlara, çocuklarını erken yaşta evlendirmek yerine eğitime yönlendirmelerini istedi.

"Öğrencimin evlendirilmesinden etkilendim"

Öğretmen Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gittiği köylerde kadınların hiçbirinden olumsuz tepki almadığını söyledi.

Amacının, çocukların küçük yaşta evlendirilmesine karşı çıkmak olduğunu anlatan Er, şöyle devam etti:

"Kız çocukları hem maddi hem de manevi anlamda yıpranıyor. Bu amaç doğrultusunda kız çocuklarının evlendirilmeye değil, ilme yönlendirilmesini amaçladım. Ziyaret ettiğim köylerde olumlu sonuçlar aldım. Tek başıma çalışıyorum ama birçok şeyi değiştirdiğimi düşünüyorum. Bu amaç doğrultusunda birçok kişiyi okumaya sevk ettim, bu beni çok mutlu etti. Bu amacı gerçekleştirmeme sebep olan, bir öğrencimdi. Öğrencimin okula gönderilmemesi beni çok ciddi anlamda yıprattı. Ailesinin kapısını çaldığımda dedesi kızı okutma taraftarı değildi. Anne ve babası okumasını istiyordu. Aileyle konuştum ama dedeyi bir türlü ikna edemedim. Sonra öğrendim ki 16 yaşındaki öğrencim dedesi tarafından evlendirilmiş. Bundan etkilenerek bu çalışmayı yapmaya karar verdim."

İnsanları rahatsız etmeden, incitmeden ve manevi değerlerine zarar vermeden erken yaşta evliliğin yaratabileceği olumsuzlukları anlatmaya çalıştığını vurgulayan Er, kadınlara onlardan biri olduğunu hissettirerek güvenlerini kazanmaya, yüreklerini açmalarını sağlamaya çalıştığını ifade etti.

"Hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak istedim"

Erken yaşta evliliğin kızlar kadar erkek çocukları da ilgilendirdiğini belirten Er, şunları kaydetti:

"Bu yola çıkarken en temel amacım kız ve erkek çocukların erken yaşta evlendirilmesine karşı çıkmak, onların hem maddi hem de manevi açıdan yıpranmalarını engellemekti. Hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak istedim. Önemli olan küçük yaşta evliliğe karşı net bir şekilde durabilmek. Bu çalışmanın en güzel tarafı insanların yüreğine dokunabilmek. İnsanların yüreklerinde saklı kalan duygularına tercüman olabildiğim için çok mutluyum."

Alazlı köyü muhtarı Seyfülmülük Güven de öğretmene teşekkür ederek, "Kızlara her zaman sahip çıkmamız ve onları okutmamız lazım. Kız çocukları küçük yaşta evlendikten sonra muhtar olarak da çok zorluk çektik. Bu köyde 4 kişi küçük yaşta evlendirildi, mahkemelik oldular. Biz de bu konuyla uğraşıp durduk." diye konuştu.

Köydeki kadınlar da verdiği bilgilerden dolayı Er'e teşekkür etti.

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