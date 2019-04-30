Köye muhtar seçilen kadın ve ekibi kolları sıvadı

Muhtar olma hayalini gerçekleştirmek isteyen bir çocuk annesi 27 yaşındaki Emine Doksal, ailesinin de onayını aldıktan sonra seçimde Diktepe köyünden aday oldu.

İlkokul mezunu Doksal, iki ay boyunca köy merkezinin yanı sıra köye bağlı iki mezrada yaşayan vatandaşları da tek tek ziyaret ederek, vaatlerini anlattı, destek istedi.

470 seçmeni bulunan köyde 10 yıldır görevi yürüten rakibi karşısında 303 oy farkıyla muhtar seçilen Doksal, azaları Şeyda Kavak, Şükran Öze, Rahime Doksal ve Fadime Doksal ile gittiği İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Muhtarlık hayaline kavuşan Doksal, bir yandan evine ve çocuğuna vakit ayırırken, diğer yandan köyün eksiklerini gidermek için azaları ile kolları sıvayıp çalışmalara başladı.

Batman ile köy arasında minibüs seferi başlatılması, çocuk oyun parkı, sağlık merkezi, taziye evi kurulması ve arazilerin suyla buluşması için çalışmalar yürüten kadınlara, köy halkı da destek veriyor.

"Yerel yönetimlerde kadının söz sahibi olması önemli"

Doksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlığın kendisi için bir hayal olduğunu ancak bu hayalini gerçekleştirdiği için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Köy ortamında kadın muhtar olmanın zorluklarını bilmesine rağmen hayalinden vazgeçmediğini dile getiren Doksal, köy halkının desteği ve ekibinin gayreti ile bu görevin üstesinden geleceğine inandığını aktardı.

"Seçim öncesi her eve gittim, çaylarını içtim, dertlerine, sıkıntılarına ortak oldum. Gönüllerde taht kurarak, desteklerini aldım. Seçim sonrası kendilerine yardımcı olacağımıza söz verdik." diyen Doksal, yerel yönetimlere kadın eli değmesi gerektiği inancıyla yola çıktığını ve başardığını kaydetti.

Doksal, "Bölgemizdeki dinamikleri göz önünde bulundurduğumuzda yerel yönetimlerde kadının söz sahibi olması önemli. Yerel yönetimlere kadın elinin de değmesi gerektiğini düşündük. Çok şükür kazandık." diye konuştu.

"Oğlumu Batman'daki parklara götürüyorum"

Köyün eksiklerini gidermek için dört azasıyla çalışmaya başladıklarını anlatan Doksal, şöyle konuştu:

"Birçok eksiğimiz vardı. Batman'dan köye belirli saatlerde ulaşımın sağlanması, sağlık merkezimizin olması, taziye evi gibi öncelikli eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız. Oğlumu haftada bir gün Batman'daki parklara götürüyorum. Köyümüzdeki çocuklarımız için bir oyun parkı yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Batman Çayı kenarında yüzlerce dönüm arazimiz var ve susuz. Verime elverişli bu topraklar için su getireceğiz."

Bu hizmetleri köye kazandırmak için gerekirse her kapıyı çalacağını aktaran Doksal, "Bir erkek muhtar, bir belediye başkanına, Cumhurbaşkanına nasıl ulaşabiliyorsa, kadın olarak ben neden ulaşamayayım? Ülkemizde artık kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık var. Köyüm için elimden ne gelirse yapmaya çalışacağım." şeklinde konuştu.

Doksal, en büyük hayallerinden birinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle "Muhtarlar Buluşma" toplantısına katılmak olduğunu ifade etti.

"Ona kapıların açılacağına inanıyoruz"

Köyde 10 yıl muhtarlık yapan Cemil Kavak da kadın muhtar Doksal'ı desteklediğini belirtti.

"Muhtarlık bayrağını bir kadının devralması köy tarihinde bir ilk." diyen Kavak, yeni muhtardan beklentisinin yol ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma yapılması olduğunu dile getirdi.

Köy sakinlerinden İrfan Doksal da kadın muhtarı desteklediklerini ifade ederek, "Köyün eksiklerinin giderilmesi için ona kapıların açılacağına inanıyoruz. Bundan şüphemiz yok." dedi.

Sedat Doksal da muhtara güvendiklerini, her türlü işin üstesinden geleceğine inandıklarını dile getirdi.