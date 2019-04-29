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Köy okulunun 'eğitim neferleri'

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğretmenler, öğrencileri için okulun bahçesinde basketbol ve voleybol sahaları ile oyun alanları oluşturdu.

Köy okulunun 'eğitim neferleri'

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğretmenler, öğrencileri için okulun bahçesinde basketbol ve voleybol sahaları ile oyun alanları oluşturdu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Nisan 2019 Pazartesi 11:28
Köy okulunun 'eğitim neferleri'

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğretmenler, öğrencileri için okulun bahçesinde kendi elleriyle basketbol ve voleybol sahaları ile oyun alanları hazırladı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaktaki Yanaloba İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim öğretime geçen yıl başlandı. İdareciler ve öğretmenler, yeni okul binasındaki eksiklikleri tamamlamak ve öğrenciler için çeşitli sosyal alanlar oluşturabilmek amacıyla harekete geçti.

İlk olarak kendi imkanlarıyla bazı ihtiyaçları gideren öğretmenler, çeşitli kurumlar ve velilerden de destek alarak okul bahçesinde basketbol ve voleybol sahaları ile oyun alanları oluşturdu. Eğitimciler, bahçeye kameriye de kurdu.

Okul Müdürü Mahmut Ceylaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin de desteğiyle kurumun eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Okulu hem fiziki anlamda hem de eğitim açısından ileri düzeye getirmek istediklerini vurgulayan Ceylaner, "Amacımız elimizden geldiği kadar öğrencilerimize iyi bir eğitim verip onlara güzel ortamlar sunmak." diye konuştu.

Ceylaner, okul bahçesinde oluşturacakları "Zeytin Dalı Hatıra Ormanı" için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kendilerine zeytin fidanı verileceğini de kaydetti.

"Çocuklarımız için yaptık"

Müdür Yardımcısı Hakan Akdoğan da okula gönüllü gelerek göreve başladığını belirtti.

Görevine okulu eğitim öğretime hazır hale getirmekle başladığını anlatan Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İmkanlarımız kısıtlı olduğu halde bunları bahane olarak görmeyip, öğretmenler ve köydeki bazı arkadaşlarımızla elimizden gelen gayreti göstererek okulumuzu güzel hale getirdik. Eski devlet hastanesinden aldığımız panoları da onarıp cam taktıktan sonra koridorlarımıza astık. Bunların hepsini çocuklarımız için yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz."

"Daha iyi eğitim için alanlar oluşturduk"

Sınıf öğretmeni Merve Bozca ise eski köy okulunda olanakların kısıtlı olması nedeniyle yeni binaya taşındıklarını belirtti.

Öğrencilerin kaliteli eğitim alabilmesi için hızlı şekilde çalışmalara başladıklarını ifade eden Bozca, şöyle konuştu:

"Sek sek, köşe kapmaca gibi oyun alanları yaptık. Öğrencilerimiz hem teneffüste hem de ders etkinliklerinde hep beraber çeşitli oyunlar oynuyor. Hem bizimle eğleniyor hem de bir aktivite yapmış oluyorlar. Öğretmenlerle bunları yaparak hem eğlendik hem de öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri için alanlar oluşturduk."

Dördüncü sınıf öğrencisi Bahar Güven de öğretmenlerin çalışmaları sonucunda okulun hayat bulduğunu, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
EğitimNeferi
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