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Kostüm ve makyajla çizgi roman karakterlerine dönüştüler

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, "Bahar Yürüyüşü" için hazırladıkları birbirinden renkli kostümlerle çizgi roman karakterlerine ve bazı ünlü sanatçılara benzedi.

Kostüm ve makyajla çizgi roman karakterlerine dönüştüler

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, "Bahar Yürüyüşü" için hazırladıkları birbirinden renkli kostümlerle çizgi roman karakterlerine ve bazı ünlü sanatçılara benzedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Mayıs 2019 Perşembe 16:41
Kostüm ve makyajla çizgi roman karakterlerine dönüştüler

Anadolu Üniversitesinin (AÜ)  her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Bahar Yürüyüşü"nde her yıl farklı kostümler ilgi çekiyor. Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri bu yıl da "Alice Harikalar Diyarı", Hellboy, şarkıcı ve şarkı yazarı Freddie Mercury, Thor, ünlü kadın ressam Frida Kahlo, "Yeşil Fener" ve palyaço gibi birbirinden farklı karakterlere büründü.

Kostüm ve makyajlarını kendileri hazırlayan öğrencilerin, bugün gerçekleştirilecek yürüyüş için hazırlıkları günler sürdü.

Yürüyüşün organizatörü ve GSF Araştırma Görevlisi Nazan Çelik Brutscher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ellerine sadece bir yazı alıp, tişört giyip yürümek istemediğini belirterek, onun için birbirinden farklı kostümler hazırladıklarını söyledi.

Kısa sürede önemli kostümler hazırlandığını ifade eden Brutscher, "Güzel bir niyetle, güzel kostümler hazırladık. Bu kostümlere görenler fotoğraf çektirmek istiyor. Yürüyüşte bize ilgi duyan çok oluyor. Bende kostümlerle yürüyüşe katılıyorum. Öğrencilerin mutluluğu bize de yansıyor. Güzel sanatlar, evde kendimizi süsleyip dolaşalım ya da evde kendimizi çizip duvarımıza asalım işi değil. Yaptıklarımızı insanlar gördüğünden bir anlam taşıyor." diye konuştu.

"Önemli bir motivasyon kaynağı ve kente renk getiriyor"

Anime karakteri "Hatsune Miku" kostümünü hazırlayan Yağmur Alsak ise karaktere kendi yorumunu da kattığını anlattı.

"Alice Harikalar Diyarı"ndaki "Çılgın Şapkacı" karakteri olan Ülkü Usta, söz konusu karakteri kendisiyle bağdaşlaştırdığı için seçtiğine değinerek, "Kostümleri evdeki elbiselerden ayarladım. Makyajımı da kendim yaptım. Çok eğlenceli bir süreçti. Öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı ve kente renk getiriyor." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KostümMakyaj
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