Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98370
ALTIN
237.442
DOLAR
5.6708
STERLİN
7.4166
EURO
6.3893
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel: İstanbul'da 51 sandık tekrar sayılacak
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel:...
Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı
Adana merkezli 8 ilde FETÖ...
Rize'de gol yağmuru
Rize'de gol yağmuru
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı' yaptırımı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı'...

Köpekleri için Türkiye'de yaşamayı seçti

İzmir'in Bergama ilçesinde onlarca sokak köpeğinin bakımını üstlenen 65 yaşındaki Helina Tuğan, köpekleri yalnız kalmasın diye eşinin ölümünden sonra ülkesi Finlandiya'ya gitmekten vazgeçti.

Köpekleri için Türkiye'de yaşamayı seçti

İzmir'in Bergama ilçesinde onlarca sokak köpeğinin bakımını üstlenen 65 yaşındaki Helina Tuğan, köpekleri yalnız kalmasın diye eşinin ölümünden sonra ülkesi Finlandiya'ya gitmekten vazgeçti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 11:00
Köpekleri için Türkiye'de yaşamayı seçti

Finlandiya'da kargo şirketinde çalıştığı dönemde Şefik Tuğan'la tanışarak 1997 yılında evlenen Helina Tuğan, 2011'de İzmir'in Bergama ilçesine yerleşti.

Çocukluğundan bu yana hayvanlara büyük bir sevgi besleyen 65 yaşındaki Helina Tuğan, önce 2 sokak köpeğine evinin kapısını açtı. Bergama'da dolaştıkça sokaktaki hayvanların durumuna kayıtsız kalamayan Tuğan, bir süre sonra evinin bahçesinde 11 köpeğe bakmaya başladı.

Komşularının, çok sayıda köpeğin bahçede olmasından rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine hayvanları için yeni bir ev arayan Tuğan, eşiyle Balaban Mahallesi'ne taşındı.

Tuğan, evinin bahçesinde bakımını üstlendiği köpeklerin dışında, Bergama'daki hayvan barınağında bulunan onlarca köpeğin ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor.

"Benim için önemli olan köpeklerin rahatlığı"

Helina Tuğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öyle bir yer istedim ki köpekler rahat olsun. Benim için ev önemli değil. Bu ev şimdi oturacak durumda ama benim için en önemlisi köpeklerimizin rahatlığıydı." dedi.

Eve yerleştikten sonra eşini kaybeden Helina Tuğan, "Eşimle Balaban köyünde 3 ay oturduk. Eşim 2016 yılında kalp krizinden vefat etti. Tabii ben ondan sonra memleketime dönmek isterdim ama bu köpekleri bırakamam. İnsanlar onları bir kere terk etmişler. Başkaları ile yaşamak gerekmiyor ama benim her zaman kendimle yaşamam gerekiyor. Onun için onları terk etmeyi ben yapamam." diye konuştu.

"Çocukluğumun masallarını yaşıyorum "

Hayvan sevgisini çocukken annesinin kendisine anlattığı masallardan öğrendiğini anlatan Tuğan, onları yalnız bırakmamak için ülkesine dönmediğini söyledi.

Helina Tuğan, şunları kaydetti:

"Annem küçükken bana hayvanlarla ilgili çok masal okudu. Ben de bu masalları okudum. O masallarda, önce hayvanları besliyorsun onlardan sonra masaya oturuyorsun. Bu masallar benim için çok önemli. Çocukluğumdan beri benimle birlikte, onları yaşıyorum.

Anahtar Kelimeler:
Hayvansever
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Liseli muhtar'ın ilk hedefi su ve kanalizasyon sorununun çözülmesi
'Liseli muhtar'ın ilk hedefi su ve kanalizasyon sorununun çözülmesi
Diyanet İşleri Başkanlığının hac hazırlıkları sürüyor
Diyanet İşleri Başkanlığının hac hazırlıkları sürüyor
Portakal Çiçeği Karnavalı'na 1,5 milyon katılım
Portakal Çiçeği Karnavalı'na 1,5 milyon katılım
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim