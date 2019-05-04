Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93946
ALTIN
245.257
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8582
EURO
6.6727
Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi
Kuzey Kore kısa menzilli füze...
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet edilmesine kınama
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak...
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza...
Milli Savunma Bakanı Akar: Görüşlerimize yaklaştıklarını görmekten mutlu oldum
Milli Savunma Bakanı Akar: Görüşlerimize...

Konyaaltı Plajı'nda 30 bin kişi kitap okudu

Antalya'da Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sahile gidiyorum, kitaba dalıyorum" projesi kapsamında 30 bin öğrenci ve velisi dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda kitap okudu.

Konyaaltı Plajı'nda 30 bin kişi kitap okudu

Antalya'da Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sahile gidiyorum, kitaba dalıyorum" projesi kapsamında 30 bin öğrenci ve velisi dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda kitap okudu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:08
Konyaaltı Plajı'nda 30 bin kişi kitap okudu

Antalya'da Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sahile gidiyorum, kitaba dalıyorum" projesi kapsamında 30 bin öğrenci ve velisi Konyaaltı Plajı'nda birlikte kitap okudu.

Proje kapsamında Konyaaltı ilçesindeki anaokul, ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören 15 bin öğrenci ile birer velisi Konyaaltı Plajı'na ellerinde kitapları ile geldi.

Sahilde oturarak "Oku" koreografisi yapan öğrenciler yaklaşık 2 saat süreyle kitap okudu.

Öğrencilere velileri, Kaymakam Kamil Köten ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar eşlik etti.

Hoplar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada kitap okuma oranında 86'ıncı sırada olduğunu hatırlattı.

TÜİK'e göre ise Türkiye'de kitabın ihtiyaç listesinin 235. sırasında yer aldığına dikkati çeken Hoplar, şöyle konuştu:

"Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrenci, aileler ve tatilcilerde sahile giderken, havlu, mayo dışında, plaj çantalarına kitaplarını da koyma alışkanlığını geliştirmek istiyoruz. Antalya'ya gelen tatilciler yanlarında mutlaka bir kitap getirsinler. Proje ile çocuklar ve ailelerinin birlikte kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını da istiyoruz. Antalya Türkiye'nin önemli bir turizm kenti. Gerçekleştirdiğimiz projemizi Konyaaltı Sahilinde yapmamızın amacı ise, çocuklar ve velilerimiz kitap okurken vatandaşlarımıza az da olsa bir duyarlılık kazandırabilmek, teşvik etmekti. İlçede 48 farklı ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Adeta Birleşmiş Milletler gibiyiz. Burada yabancı öğrencilerimiz de etkinliğe geldi. Sahildeki turistlere de kitap dağıtarak onların da kitap okumalarını sağladık."

Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten de ilçenin Türkiye'nin eğitim sıralamasında en üst sıralarda yer aldığını ve öğrencilerin sınavlarda önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Köten, bu tür etkinliklerin ilçede kitap okuma alışkanlığını artırdığını vurguladı.

Kitap okuyan çocuklardan ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Cemile Bal, kitap okumayı çok sevdiğini, sahilde okumanın ise daha keyifli olduğunu ifade etti.

İlkokul öğrencisi Yağmur Doğan ise bundan sonra denize geldiğinde yüzdükten sonra kitap okuyacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Oku
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakırlı çocuklar geleneksel oyunlarla sosyalleşiyor
Diyarbakırlı çocuklar geleneksel oyunlarla sosyalleşiyor
Tatilci de turizmci de 'bayram edecek'
Tatilci de turizmci de 'bayram edecek'
Bir aydır köy yolunu açmaya çalışıyorlar
Bir aydır köy yolunu açmaya çalışıyorlar
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim