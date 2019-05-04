Konyaaltı Plajı'nda 30 bin kişi kitap okudu

Antalya'da Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sahile gidiyorum, kitaba dalıyorum" projesi kapsamında 30 bin öğrenci ve velisi Konyaaltı Plajı'nda birlikte kitap okudu.

Proje kapsamında Konyaaltı ilçesindeki anaokul, ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören 15 bin öğrenci ile birer velisi Konyaaltı Plajı'na ellerinde kitapları ile geldi.

Sahilde oturarak "Oku" koreografisi yapan öğrenciler yaklaşık 2 saat süreyle kitap okudu.

Öğrencilere velileri, Kaymakam Kamil Köten ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar eşlik etti.

Hoplar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada kitap okuma oranında 86'ıncı sırada olduğunu hatırlattı.

TÜİK'e göre ise Türkiye'de kitabın ihtiyaç listesinin 235. sırasında yer aldığına dikkati çeken Hoplar, şöyle konuştu:

"Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrenci, aileler ve tatilcilerde sahile giderken, havlu, mayo dışında, plaj çantalarına kitaplarını da koyma alışkanlığını geliştirmek istiyoruz. Antalya'ya gelen tatilciler yanlarında mutlaka bir kitap getirsinler. Proje ile çocuklar ve ailelerinin birlikte kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını da istiyoruz. Antalya Türkiye'nin önemli bir turizm kenti. Gerçekleştirdiğimiz projemizi Konyaaltı Sahilinde yapmamızın amacı ise, çocuklar ve velilerimiz kitap okurken vatandaşlarımıza az da olsa bir duyarlılık kazandırabilmek, teşvik etmekti. İlçede 48 farklı ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Adeta Birleşmiş Milletler gibiyiz. Burada yabancı öğrencilerimiz de etkinliğe geldi. Sahildeki turistlere de kitap dağıtarak onların da kitap okumalarını sağladık."

Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten de ilçenin Türkiye'nin eğitim sıralamasında en üst sıralarda yer aldığını ve öğrencilerin sınavlarda önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Köten, bu tür etkinliklerin ilçede kitap okuma alışkanlığını artırdığını vurguladı.

Kitap okuyan çocuklardan ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Cemile Bal, kitap okumayı çok sevdiğini, sahilde okumanın ise daha keyifli olduğunu ifade etti.

İlkokul öğrencisi Yağmur Doğan ise bundan sonra denize geldiğinde yüzdükten sonra kitap okuyacağını belirtti.