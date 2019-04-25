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Kök hücre tedavisiyle 18 yıllık evlat hasreti sona erdi

Şanlıurfa'da yaşayan Serpil ve Ferit Kaya çifti, Diyarbakır'da özel bir klinikteki kök hücre uygulaması yöntemiyle, 18 yıl süren bekleyişten sonra evlat sahibi oldu.

Kök hücre tedavisiyle 18 yıllık evlat hasreti sona erdi

Şanlıurfa'da yaşayan Serpil ve Ferit Kaya çifti, Diyarbakır'da özel bir klinikteki kök hücre uygulaması yöntemiyle, 18 yıl süren bekleyişten sonra evlat sahibi oldu.

Editör
Editör
25 Nisan 2019 Perşembe 22:59
Kök hücre tedavisiyle 18 yıllık evlat hasreti sona erdi
Diyarbakır

Şanlıurfa'da yaşayan Serpil ve Ferit Kaya çifti, uzun yıllar çocuk sahibi olabilmek amacıyla çeşitli tedavi yöntemleri denedi. Bebek sahibi olmak için beş kez başvurdukları tüp bebek yönteminden sonuç alamayan çift, umudunu yitirdi.

Tüp bebek ve akupunktur uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvuran Serpil Kaya'ya kök hücre tedavisi uygulandı. Tedavi sonrası hamile kalan Kaya, 40 gün önce erkek bebek dünyaya getirdi.

Prof. Dr. Çoksüer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kliniğe başvuran çift ile ilgili detaylı incelemeler sonucunda, erkekte azosperm (hiç sperm olmayan) faktörü, eşinde de yumurtalığın az çalışması ve rahim duvarında tutunma problemi olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Çoksüer, "Kaya çifti beş defa başarısız denemeden sonra çok umutsuzdu. Onlara yeni tedavi yöntemlerini anlattık ve kök hücre tedavisini uygulamaya karar verdik. Kök hücre tedavisi Avrupa'da artık yavaş yavaş uygulanmaya başlayan bir yöntem. Fakat Türkiye'de kök hücre uygulaması tüp bebekte ilktir." dedi.

Kök hücre uygulamasının hasar gören dokuda, dokunun yenilenmesini sağladığını anlatan Çoksüer, Kaya'ya uyguladıkları kök hücreyle hasar gören dokunun yenilenmesini sağladıklarını, umudunu tamamen yitirmiş bir aileye umut olduklarını ifade etti.

Her hastaya uygulanmıyor

Kök hücre uygulamasının ileri yaşlı, düşük over rezervli, erken menopozlu ve azospermli hastalara uygulanabildiğini anlatan Çoksüer, kök hücrenin özelliğinin, verildiği dokuda direkt o dokunun hücrelerine dönüşmesi olduğunu, bu sayede normalde iyileşme şansı bulunmayan dokuların iyileşmesinin sağlandığını aktardı.

Bunu yakın zamanda bilimsel çalışma haline de getireceklerini söyleyen Çoksüer, şunları kaydetti:

"Beklediğimizden daha iyi sonuçlar olduğunu görüyoruz. Bunun bebek isteyen çiftler için önemli bir umut ışığı olacağını, bu nedenle gelişen teknolojiyle bu uygulamaların Türkiye'de daha iyi yer edineceğini düşünüyoruz. Her hastaya bu tedavileri uygulayamıyoruz. Seçilmiş hasta grubu olması gerekiyor. Bu konuda deneyimli ekip de çok önemli. Kök hücre ayrıştırılmasının da profesyonel ekip tarafından yapılması lazım. Serpil Hanım umudu yitirmişti. Gebelik sonucunu aldığında gerçekten inanamıyordu. Çocuğunu kucağına aldı. Kök hücre uygulamasının bu kadar etkin olacağına kendisi de inanamıyordu. Allah çocuk sahibi olmak isteyen bütün çiftlere bu mutluluğu nasip eder inşallah." 

"Hamile olduğuma eşim bile inanamadı"

Annelik sevinci yaşayan 36 yaşındaki Serpil Kaya da kök hücre uygulamasına ağlayarak girdiğini anlatarak, bu tedavinin de sonuç vermeyeceğini düşündüğünü belirtti.

"Hakan Hoca çok umutluydu, çok ilgilendi. Tahlil sonunda hamile kaldığımı öğrendiğimde inanamadım. Ağlıyordum. Hamile olduğuma eşim bile inanamadı." diyen Kaya, sonra bebeğinin kalp atışlarını duyduğunda çok farklı duygular hissettiğini aktardı. 

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