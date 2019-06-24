'Kızım artık ağlamasın istiyorum'

Muş'ta 2 çocuk annesi Bahar Taşkıner, doğuştan beyin felci (serebral palsi) olan, sonra da epilepsi ve mikrosefali tanısı konulan 5 yaşındaki kızının çektiği ağrıları dindirebilmek ve daha iyi koşullarda tedavi ettirebilmek için valilik izniyle başlattığı yardım kampanyasına hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Muş'ta yaşayan Niyazi ve Bahar Taşkıner çiftinin 5 yıl önce dünyaya gelen kızı Amara Elif, doğum sırasında beynine oksijen gitmemesi nedeniyle beyin felci geçirdi.

Kızının tedavisi için gittiği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde göğüs kanseri olduğunu öğrenen Taşkıner, kendi acısını unutarak kızının sağlığına kavuşması için mücadele etmeye başladı.

Kızı için yardım kampanyası başlattı

Epilepsi hastası olan eşinin de çalışamaması nedeniyle kızının tedavi giderlerini karşılayamayan Taşkıner, hastalıkları nedeniyle sürekli ağrıları olan kızı için valilikten aldığı izinle yardım kampanyası başlattı.

Bir yandan kemoterapi gören, diğer yandan kızının ağrılarını dindirebilmek için çaba gösteren anne Taşkıner, gözü gibi baktığı kızını daha iyi koşullarda tedavi ettirebilmek için hayırseverlerden destek istedi.

"Eşim ve kızım aynı anda nöbet geçiriyor"

Taşkıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamileliğinin son gününe kadar hiçbir sorun yaşamadığını ancak doğum sırasında beynine kan gitmediği için kızının beyin felci geçirdiğini söyledi.

Doğumdan sonra kızına beyin felcinin yanı sıra mikrosefali ve epilepsi tanısı konulduğunu anlatan Taşkıner, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bundan sonra bizim hayatla mücadelemiz ve zorluklarımız başladı. Kızımın bütün acılarını ve ağrılarını hissettim. Gitmediğimiz hastane, doktor, kullanmadığımız ilaç kalmadı. Kızım doğduğundan bu yana hiç susmadan ağlıyor. Yorulduğunda uyuyor, uyandığında yine ağlamaya başlıyor. Gece ağlamadan uyusun ve huzurlu bir şekilde uyansın istiyorum. Göğüs kanseri olduğum için ağır ilaçlar alıyorum ve kemoterapi görüyorum. Eşim ve kızım aynı anda epilepsi nöbeti geçiriyor. İkisine aynı anda yetişemiyorum. Kızım çok acı çekiyor. Artık ağlamasın, acı çekmeden yaşasın istiyorum. Tek dileğim kızımın canı yanmadan yaşaması. Ağrılarının dinmesi. Bacakları ve kollarındaki çaprazlanmaların geçmesi için sürekli fizik tedavi görmesi gerekiyor."

"Bir anne olarak dayanmak çok zor"

Eşinin hastalığı nedeniyle çalışamadığını, bu nedenle maddi açıdan da kötü durumda olduklarını belirten Taşkıner, tek gelirlerinin devletten aldıkları bakım aylığı olduğunu, bunun da tedavi giderlerine yetmediğini ifade etti.

Kızının tedavi giderlerini karşılayabilmek için kampanya başlattıklarını aktaran Taşkıner, şunları kaydetti:

"Valilik bu talebimize izin verdi. Kızımın medikal ihtiyaçlarının bir kısmını bu kampanyadan gelen yardımlarla karşıladık. Ancak birçok ihtiyacımız var. Bu nedenle hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Kızım ömür boyu bakıma ihtiyaç duyacak. Bu nedenle herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bir anne olarak buna dayanmak çok zor. Çaresizce başında beklemek, sabaha kadar hiç uyumadan acı çektiğini izlemek bir anne için çok acı. Kızıma destek vermek isteyenler 'Amara' yazıp 1680'ne SMS atabilirler. Bir SMS atan 10 lira bağışta bulunmuş olacak."