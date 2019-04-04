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Kayıp papağanları 'Cango'yu bulana 2 bin lira ödül

Adana'da, biri doktor diğeri mühendis olan kardeşler, evlerinin balkonundan kaçan Jako cinsi papağanlarını arıyor.

Kayıp papağanları 'Cango'yu bulana 2 bin lira ödül

Adana'da, biri doktor diğeri mühendis olan kardeşler, evlerinin balkonundan kaçan Jako cinsi papağanlarını arıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
04 Nisan 2019 Perşembe 17:16
Kayıp papağanları 'Cango'yu bulana 2 bin lira ödül

Adana'da, biri doktor diğeri mühendis olan kardeşler, evlerinin balkonundan kaçan "Cango" ismindeki Jako cinsi papağanlarını bulana 2 bin lira ödül verecek.

Makine mühendisi İbrahim Nergiz, arkadaşının 7 ay önce kendisine hediye ettiği Jako cinsi papağanı merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evlerine getirdi.

İbrahim Nergiz ve doktor ağabeyi Necmettin Nergiz, evlerinde bakmaya başladıkları papağana, "Cango" ismini verdi. Kardeşlerin 7 ay boyunca baktığı papağan, Necmettin Nergiz'in kafesine koymak istediği sırada balkonun kapısından dışarı kaçtı.

Papağanlarının kaçmasıyla Nergiz kardeşler, Güzelyalı ve Karslılar mahallelerinde sokak sokak gezip "Cango"yu bulmaya çalıştı.

Çalışmalarından sonuç alamayan kardeşler, afiş bastırıp sokaklardaki otobüs durakları, elektrik direkleri ve bazı iş yerlerinin duvarlarına asarak, "Cango'yu bulana 2 bin lira ödül vereceklerini" ilan etti.

"Bulana 2 bin lira ödül vereceğim"

İbrahim Nergiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavruyken alıp büyüttüğü papağının kaybolmasına çok üzüldüğünü dile getirerek, "Arkadaşım bana Cango'yu 2-3 haftalıkken vermişti. Mamayla, ilgiyle büyüttük. Hiçbir şeyini eksik etmedik. Onu eğittik, o da bize bağlandı." diye konuştu.

Necmettin Nergiz de "Cango"nun kafese konulmak istemediğini söyleyerek, "Hep dışarıda omuza alınmasını istiyordu. O gün gece olmuştu, kafese koymak istiyordum. Diğer odaya gitmek istedi. Balkonun kapısı açık olduğu için karanlığa karıştı. Karşı apartmana gitti, çağırdım, beni görmeyince kayboldu. Kendimi şu an çok suçlu hissediyorum. Cango'yu bulursak dünyalar yeniden bizim olacak. Bulan kişiye de 2 bin lira ödül vereceğim." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kayıppapağan
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