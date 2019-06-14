Kalp hastası anne ömrünü engelli çocuklarına adadı

Muş

Muş'un Hasköy ilçesinde geçen yıl eşini kaybeden 11 çocuk annesi kalp hastası Türkan Basım, 5 engelli çocuğuna büyük bir özveriyle bakarak takdir topluyor.

Geçen yıl eşi kalp krizi sonucu vefat eden 65 yaşındaki Basım, kas erimesi hastalığı bulunan Yusuf (25), Zehra (20), Esra (20), Muhammed (18) ve Harun'un (14) tüm ihtiyaçlarını tek başına gideriyor.

Devletten aldığı destekle ailesinin geçimini sağlayan, ev işlerinin yanı sıra çocuklarının bakımını üstlenen Basım, hayatını çocuklarına adadı.

Anne Basım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günün büyük bölümünü engelli çocuklarıyla geçirdiğini söyledi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelinin kendilerini belirli aralıklarla ziyaret ettiğini anlatan Basım, "Devlet yardım etmeseydi bu çocuklara bakamazdım. Allah devletten razı olsun. Sabah kalktığımda onlara kahvaltı hazırlıyorum. Akşama kadar başlarındayım. Hasta oldukları için yürüyemiyorlar. Babaları bir yıl önce vefat etti. 25 yıldır bu çocuklara bakıyorum. Şimdi çocukların maaşları var. Onlara daha iyi bakıyorum. Kalp hastasıyım, ağır kalp ameliyatı geçirdim." dedi.

Muş Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Erkan Er de Basım ailesiyle yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Er, şöyle konuştu:

"Kurum olarak 4 engellimize evde bakım hizmeti veriyoruz. 5 engellinin sadece 4'üne ödeme yapabiliyoruz. Bu mevzuat öyle gerektiriyor. Ayrıca vakıf bünyesinde de 3 engellimize engelli maaşı ödeniyor. Yıl içerisinde gelip aileyi dinliyoruz, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Sıkıntıları çözebilmek bize mutluluk veriyor. Devlet olarak gerekli hizmetleri yerine ulaştırmaya çalışıyoruz. 5 engelliye bakabilmek bunların ihtiyaçlarını karşılayabilmek hem maddi hem de manevi bir külfet gerektiriyor. Annemizi biz 2018 yılında 'yılın annesi' seçtik. Türkan Hanım 5 engelliye bakabilme gücünü çocuklarına olan sevgisinden alıyor."

"Annem çocuklarına ömrünü adadı"

Ailenin büyük çocuklarından Şerif Basım ise 5 engelli kardeşinin olduğunu ve arada annesine yardım ettiğini anlattı.

Annesinin ömrünü çocuklarına adadığını belirten Basım, şu ifadeleri kullandı:

"Tek bir kişinin kaldırabileceği yük değil. Annem hepsine göğüs germiş, tek başına kardeşlerimin ihtiyaçlarını gideriyor. Elimizden geldiğince anneme yardımcı oluyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Geçim sağlamak zor. Devletimizin sağladığı yardım olmazsa bu çocuklara bakmak imkansız."

Engelli çocuklardan Harun Basım da "Bir akülü arabam olsaydı bayramda gezer şeker toplardım. Akülü araba istiyorum." diye konuştu.