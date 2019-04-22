Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96154
ALTIN
239.570
DOLAR
5.8408
STERLİN
7.5834
EURO
6.5739
MİT operasyonuyla Sincar'da yakalanan 4 terörist Türkiye'ye getirildi
MİT operasyonuyla Sincar'da yakalanan 4...
FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Anadolu'daki darbeye hazırlık toplantıları
FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Anadolu'daki...
Huawei'den Türk profesöre övgü
Huawei'den Türk profesöre övgü
Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı
Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı
Fenerbahçe'den iki kötü istatistik daha
Fenerbahçe'den iki kötü istatistik daha

Kağıthane'de tahliye edilen 4 katlı bina çöktü

Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından tahliye edilen 4 katlı bina çöktü.

Kağıthane'de tahliye edilen 4 katlı bina çöktü

Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından tahliye edilen 4 katlı bina çöktü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 15:33
Kağıthane'de tahliye edilen 4 katlı bina çöktü

Kağıthane'ye bağlı Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokak'ta bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle istinat duvarının üst sokağındaki binalar tahliye edildi. 

İki otomobil enkaz altında kaldı

Boşaltılan binalardan biri, toprak kayması sonucu çöktü. İki otomobil binanın enkazının altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yıkılan binanın çevresindeki 10 bina tahliye edildi

İstanbul Valiliği, Kağıthane'de yıkılan binanın çevresindeki 10 binanın tahliye edildiğini ve gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Binaçöktü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baharda yağan kar ulaşımı aksattı
Baharda yağan kar ulaşımı aksattı
Gençlik merkezi her yaştan insanın uğrak yeri oldu
Gençlik merkezi her yaştan insanın uğrak yeri oldu
Lisenin 'nostalji sınıfı'nda geçmişe yolculuk
Lisenin 'nostalji sınıfı'nda geçmişe yolculuk
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim