Kağıthane'de tahliye edilen 4 katlı bina çöktü

Kağıthane'ye bağlı Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokak'ta bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle istinat duvarının üst sokağındaki binalar tahliye edildi.
İki otomobil enkaz altında kaldı
Boşaltılan binalardan biri, toprak kayması sonucu çöktü. İki otomobil binanın enkazının altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Yıkılan binanın çevresindeki 10 bina tahliye edildi
İstanbul Valiliği, Kağıthane'de yıkılan binanın çevresindeki 10 binanın tahliye edildiğini ve gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını bildirdi.