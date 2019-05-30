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Kadir Gecesi'nde 38 bin 690 cami sabaha kadar açık

Kadir Gecesi'nde Türkiye genelinde 38 bin 690 cami sabaha kadar açık olacak.

Kadir Gecesi'nde 38 bin 690 cami sabaha kadar açık

Kadir Gecesi'nde Türkiye genelinde 38 bin 690 cami sabaha kadar açık olacak.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:04
Kadir Gecesi'nde 38 bin 690 cami sabaha kadar açık

İslam dininde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesi olan yarın idrak edilecek.

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Camilerin listesi Diyanet'in sitesinde

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Vatandaşların bu kutlu geceyi ifa edebilmesi amacıyla Türkiye genelinde 38 bin 690 cami, sabaha kadar açık bırakılacak.

Buna göre, ülke genelinde Kadir Gecesi sabah kadar açık kalacak cami sayısı bakımından ilk üç sırada 1571 ile Antalya, 1275 ile Şanlıurfa ve 1222 ile Ankara yer aldı.

Diğer illerde ise başta merkez camiler olmak üzere İstanbul'da 1210, Ordu'da 1007, Diyarbakır'da ise 1206 cami, Kadir Gecesi sabaha kadar açık tutulacak.

Ayrıca Kadir Gecesi'nde Beştepe Millet Camisi'nde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ve dünyaca ünlü hafızların yer alacağı program düzenlenecek.

Vatandaşlar, Kadir Gecesi sabaha kadar açık camilerin listesine, Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayı için hazırladığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Kur'an-ı Kerim inmeye başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e peygamberliğin tebliğ edildiğini ve Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığını belirtti.

Ramazanın her gecesinin Kadir Gecesi niyetiyle ihya edilmesi ve insanların ibadete teşvik edilmesi amacıyla bu gecenin, ramazanın kaçıncı günü olduğunun özel olarak söylenmediğini vurgulayan Okur, şunları kaydetti:

"Sevgili Peygamberimiz'in, bunun ramazanın son 10 gününde ve son 10 gününün tek sayılı gecelerinde aranmasını ifade eden beyanlarından hareketle İslam alimleri bazı ihtimaller üzerinde durmuşlar. 27'nci gecenin Kadir Gecesi olma ihtimali daha yüksek kabul edilmiştir ama burada yüzde 100 bir kesinlik yok. Bunun gerekçesi de ramazanda çok daha fazla geceyi bu niyetle ihya etmeye çalışmak ve buna teşvik etmek."

Okur, Kadir Gecesi'nde sabahın ilk ışıklarına kadar Cebrail Aleyhisselam başta olmak üzere, meleklerin yeryüzüne inip insanlara dua ettiğini aktararak, bu ve diğer mübarek gecelere dair özel bir ibadet şeklinin olmadığını kaydetti.

Nafile ibadetler ihtiyaca göre şekillenir

Bu geceye yönelik özel bir ibadet olmamasının sebebini ise nafile ibadetlerin, insanın ihtiyacına göre şekillenmesi olarak değerlendiren Okur, şöyle devam etti:

"Mesela bir insan Kur'an-ı Kerim okumaktan daha feyiz alabilir. Bir başkası o gece nafile namaz kılmaktan feyiz alabilir. Öncelikle tavsiyemiz mümkün mertebe yatsı, teravih ve o gece sabah namazını cemaatle eda etmek. Çünkü Efendimizin hadisinde 'Yatsı namazını cemaatle eda eden gecenin yarısını, aynı gün sabah namazını da cemaatle eda eden diğer yarısını ibadetle geçirmiş gibidir' diyor. Bu, sahih sünnetin verdiği veriler."

Okur, vatandaşların Kadir Gecesi'nde kaza namazı kılabileceğini, Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in hadisleri ve hayatıyla ilgili kitapları okuyup Allah'ı zikredebileceğini ifade ederek, "Önemli olan bu geceyi ibadetle geçirmeye gayret etmek. Bunun için de çok çeşitli imkanlar mevcut. 38 bin 690 camimiz Kadir Gecesi'nde sabah namazına kadar ibadet için açık olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız da bu camilerimizi şenlendirebilirler. Böylece ülke olarak bu geceyi ibadetle ihya etme gayreti içerisinde oluruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
KadirGecesi
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