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'İyileştiğinde yavrumu kucağıma alıp koklayacağım'

"Fosfor metabolizması bozukluğu" nedeniyle yoğun bakımda kalan 6 aylık Yusuf Bozkurt'un ailesi, 400 bin liralık ilaç bedelinin sosyal medyada başlatılan kampanyayla toplanmasının mutluluğunu yaşıyor.

'İyileştiğinde yavrumu kucağıma alıp koklayacağım'

"Fosfor metabolizması bozukluğu" nedeniyle yoğun bakımda kalan 6 aylık Yusuf Bozkurt'un ailesi, 400 bin liralık ilaç bedelinin sosyal medyada başlatılan kampanyayla toplanmasının mutluluğunu yaşıyor.

Editör
Editör
11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:17
'İyileştiğinde yavrumu kucağıma alıp koklayacağım'
Sakarya

"Fosfor metabolizması bozukluğu" nedeniyle yoğun bakımda yaşam savaşı veren 6 aylık Yusuf Bozkurt'un ailesi, tedavi için yurt dışından getirilmesi gereken 400 bin liralık ilaç bedelinin sosyal medyada başlatılan kampanyayla toplanmasının ardından umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Duygularını AA muhabiriyle paylaşan anne Naciye Bozkurt, bebeğinin doğduğundan beri "fosfor metabolizması bozukluğu" nedeniyle hastanede yattığını söyledi.

Doktorların çocuğunun tedavisi için yurt dışından ilaç getirilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Bozkurt, ilaç için gerekli olan 400 bin liranın, sosyal medyada başlatılan kampanyayla kısa sürede toplanmasının mutluluğunu yaşadığını anlattı.

"Herkesten dua istiyorum"

Bozkurt, paranın gereken yere gönderildiğini, ilacın en kısa zamanda geleceğini belirterek "İlaç gelirse doktorlar bakacak; bir kere mi, ömür boyu mu lazım diye. Böyle olan çocuklar şifayı bulmuş, Yusufumuz da bulur inşallah. Herkesten dua istiyorum." diye konuştu.

6 aydır hastaneye gidip geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle eşine de bakmak zorunda kaldığını anlatan Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah razı olsun doktorlar bebeğime bakarken ben de evde eşime ve çocuklarıma bakıyorum. Gelip görüyorum, sonra gidiyorum. Önce Allah'a, sonra onlara emanet. Bir an evvel iyileşmesini ve evime götürüp eşime de umut olmasını istiyorum. Çocuğum iyileştiği zaman kucağıma alıp koklayacağım, herkese çok dua edeceğim. İki ağabeyi var, onlar da her gün kardeşlerini bekliyor. Onu bekleyen çok kişi var, en kısa zamanda kucağımıza alıp herkese göstermek istiyorum."

Mutluluğunu nasıl ifade edeceğini bilmediğini dile getiren Bozkurt, "Çok güzel umut doğdu. Bizi yalnız bırakmadıkları için herkesten Allah razı olsun." dedi.

"Sözümü tuttum, mutluyum"

Sakarya Valiliğinden izin alındıktan sonra yardım kampanyasını sosyal medyadan başlatan gazeteci Mehmet Berk Ergin, kente gelerek aileyi ziyaret etti. Ergin, 12 yıldır sosyal medyada 2 milyonu aşkın kitlesiyle sosyal sorumluluk alanında aktif mücadele yürüttüğünü söyledi.

Bu zamana kadar yüz binlerce insanın mutluluğuna ortak olduklarını aktaran Ergin, "Yusuf kardeşimiz için de duyurmamızı istediklerinde Valilik izninin alınıp öyle gelinmesini istemiştim. Arkadaşlar da sağ olsun almıştı. Onlara sonuna kadar destek vereceğime yönelik sözüm vardı. Sözümü tuttum, mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yusuf bebek için 6 günde 400 bin lira toplanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergin, şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın, sosyal sorumluluktaki önemi görülüyor. Dolayısıyla sosyal medyadaki bütün insanların hesaplarını sosyal sorumluluk amaçlı kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda farklı illerde konferans veriyorum. İnsanların sosyal sorumluluğu benimsemesi, benim için harika bir olay. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum."

Ergin, Yusuf bebeğin iyileşeceğine inandığını vurgulayarak "Bu süreçte dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Umarım kardeşimiz iyileştiğinde kendisini hep beraber gelir ziyaret ederiz." dedi.

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