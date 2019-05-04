İsrail kurşunları Filistinli gencin elinde sanat eserine dönüşüyor

Gazze

Filistinli Mecdi Ebu Takiye'nin yaptığı küçük maketlerle, Filistinlilerin 1948 yılından bu yana yaşadığı sıkıntılar ve direniş hikayeleri canlandırılıyor.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar, Filistinlilerin topraklarından tehcir edildiği 1948'den itibaren yaşadığı acı hikayeler, işgale karşı yürütülen Filistin direnişi ve geçen yıl başlatılan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin canlandırıldığı minyatür maketler arasında, İsrail savaş uçağı, ramazan topu, tüfek, Filistin direnişine ait bazı askeri teçhizatların yanı sıra gitar ve ud gibi müzik aletlerinin küçük maketleri de yer alıyor.

Ebu Takiye yaptığı maketlerin birinde, İsrail ordusuna ait askeri araçların 1987 yılında bir mülteci kampına düzenlediği saldırı, 17 gün abluka altında tutulan kamptaki Filistinlilerin bu süre zarfında aç kalması ve 17 günün ardından bir grup Filistinlinin kampa gizlice girerek erzak dağıtmasını da sıralı bir şekilde anlatıyor.

Sanatçı Ebu Takiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu maketlerdeki tüm insan vücutlarını mermileri kullanarak yaptım. Her biri, Filistinlilerin hayatında iz bırakan çeşitli hikayeleri anlatıyor." dedi.

İsrail askerlerinin attığı kurşunları ve diğer savaş kalıntılarını oyarak Filistin halkının direniş hikayesini aktaran Ebu Takiye, Hamas'ın kurucularından Şeyh Ahmed Yasin ve eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat gibi Filistin direnişinin sembol isimlerini de aynı oda içerisinde canlandırarak, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı beklentilerini de maketlerine yansıtıyor.

Söz konusu makete işaret eden Ebu Takiye, "Bu minyatür maket, Filistinlilerin en büyük umudu. Fetih ve Hamas arasında birliğin sağlanması ve Filistin davasını da tehdit eden bölünmenin artık son bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ebu Takiye, savaş kalıntılarından ortaya çıkardığı eserlerle dünyaya, İsrail'in bu savaş aletlerini Filistinlileri katletmek için kullandığını da hatırlatmak istediğini söyleyerek, "Bu şekilde dünyaya İsrail kurşununa hedef olan Filistinlilerin, hayatı seven, yaratıcı ve savaş istemeyen bir halk olduğu mesajını vermek istiyorum." dedi.

İsrail'in, Gazze sınırındaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinde Filistinlilere yönelik kullandığı gaz bombası ve mermi gibi savaş kalıntılarını topladığını, İsrail ihlallerini ve Filistinlilerin acılarını sanat yoluyla anlatmak istediğini belirten Ebu Takiye, ilk eserinin hikayesini şu sözlerle paylaştı:

"Geçen yıl İsrail saldırısı sonucu erkek kardeşim yaralandı. Ayağına patlayan mermi isabet ettiğini öğrendik ancak ancak şansımıza mermi patlamadan kardeşimin ayağından çıkarıldı. İlk olarak bu kurşunu oyarak küçük bir heykel yaptım. Bu çalışmamdan iyi sonuç alınca savaş kalıntılarını kullanarak çeşitli minyatürler yaptım."

Çalışmalarını Gazze'deki sanat fuarlarında sergilediğini belirten Ebu Takiye, bundan sonra da Filistinlilerin sesini bu yolla duyurmak için uluslararası fuarlara katılmayı istediğini söyledi.

Ebu Takiye, "Sanat da bir çeşit direniş metodudur. Bu çalışmalarla İsrail ihlallerini açığa vuruyor, Filistin davasını dünyaya yeniden hatırlatıyoruz. Bu maketler çocuklara geçmişini tanıtıyor." ifadesini kullandı.