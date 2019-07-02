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İş bulamayınca mantar üreticisi oldu

Şanlıurfa'da üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan genç, evinin alt katındaki 50 metrekarelik ambarda istiridye mantarı üretmeye başladı.

İş bulamayınca mantar üreticisi oldu

Şanlıurfa'da üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan genç, evinin alt katındaki 50 metrekarelik ambarda istiridye mantarı üretmeye başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 23:56
İş bulamayınca mantar üreticisi oldu
Şanlıurfa

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan GAP'ın merkezi konumundaki Şanlıurfa'da, üniversiteden mezun olduktan sonra alanında iş bulamayan Mehmet Emin Ülgen, evinin alt katındaki ambarda geleneksel yöntemlerle kurduğu tesiste istiridye mantarı üretmeye başladı.

Suruç ilçesinin Aybastı Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Ülgen, 2 yıl önce Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İnşaat Teknolojisi Programı'ndan mezun oldu.

Bugüne kadar eğitimine uygun iş bulamayan Ülgen, hocasının tavsiyesi üzerine araştırmalar yaparak istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi.

Evinin alt katındaki yaklaşık 50 metrekarelik ambarda kendi imkanlarıyla 3 ay önce istiridye mantarı tesisi kuran Ülgen, gelecekte üretim kapasitesini artırıp ihracat yapmayı hedefliyor.

Mehmet Emin Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet üzerinden yürüttüğü araştırmalardan sonra üretim için denemelere başladığını belirtti. İlk etapta 10 çuvalda ektiğini dile getiren Ülgen, "Başarılı olunca bunu yaklaşık 200 çuvala çıkardım." dedi.

Tahıl ambarında üretim yapıyor

Ülgen, istiridye mantarı yetiştirmenin maliyetli olduğunu, bu nedenle sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Evimizin altındaki tahıl ambarında üretim yapıyoruz. Zor oluyor. Üretimde kullanılan aletlerimiz eksik. Bu imkansızlıklar nedeniyle verim az oluyor. İnanıyorum eksiklerimizi giderdikten sonra verimimiz de artacak. Üretimimiz artarsa hem ailemizin bütçesine katkı sağlarız hem de ilçemize yeni bir iş olanağı getirmiş oluruz. Arsamız var. Yetkililerin destek vermesi halinde daha da başarılı olacağıma inanıyorum. Bizim yörede ticari amaçlı başka mantar üreten yok. Devletimiz tarafından destek verildiğinde ilçe ekonomisine de katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. İşimi büyüterek yurt dışına da satmayı planlıyorum."

Ülgen, üretimde kullandığı kompostu (bitki atıklarından gübre) kendisinin hazırladığını vurgulayarak, sertifikalı tohum kullandığını anlattı.

İstiridye mantarının kırmızı etle aynı besin değerlerine sahip olduğuna değinen Ülgen, "Aylık ortalama 300 kilogram ürün alıyorum. Geçen ay mahsulü çevreme dağıttım. Bu ayki ürünü kilogramını 15 liradan satacağım. İstiridye mantarı birçok yemekte kullanılıyor. Çorbadan kavurmaya ve kebaba kadar her türlü yemeği yapılıyor." dedi.

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