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İlk karikatür sergisini 8,5 yaşında açtı

Türkiye’nin en genç karikatüristi Enis Kıral, "İlk önce bir karikatür kitabı yazmayı hedefliyorum. Sonrasında 'Cartoon-o-Comics' adında bir stüdyo kurarak, animasyon alanında sinema filmleri çekmeyi hayal ediyorum." dedi.

İlk karikatür sergisini 8,5 yaşında açtı

Türkiye’nin en genç karikatüristi Enis Kıral, "İlk önce bir karikatür kitabı yazmayı hedefliyorum. Sonrasında 'Cartoon-o-Comics' adında bir stüdyo kurarak, animasyon alanında sinema filmleri çekmeyi hayal ediyorum." dedi.

Editör
Editör
21 Nisan 2019 Pazar 00:05
İlk karikatür sergisini 8,5 yaşında açtı
İstanbul

İlk sergisini ziyarete açan Türkiye’nin en genç karikatüristEnis Kıral, "İlk önce bir karikatür kitabı yazmayı hedefliyorum. Sonrasında 'Cartoon-o-Comics' adında bir stüdyo kurarak, animasyon alanında sinema filmleri çekmeyi hayal ediyorum." dedi.

Ankara'da yaşayan Pınar ve Halis Kıral çiftinin 8,5 yaşındaki oğlu Enis Kıral, 7 yaşında Amerika’da ikinci sınıfa giderken ünlü karikatür serilerini okuyarak çizim yapmaya başladı.

Resim, karakalem ve çizgi romana olan merakıyla önce ailesinin, ardından da çevresindekilerin dikkatini çeken Enis, Türkiye'nin en genç karikatüristlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Serginin açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan Kıral, şu anda ilkokul 3. sınıfa gittiğini belirterek, karikatür çizerken çok eğlendiğini vurguladı.

Cheeser Mouse, Atomic Guy ve Pişik'in hikayesini karikatürle anlatıyor

Enis Kıral, arkadaşının hediye ettiği çizgi roman serisinin karikatüre başlamasında büyük rolü olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"İlk önce o (hediye edilen) çizgi romandaki karikatürleri çizdim. Sonrasında kendi karakterlerimi ortaya çıkarttım. Birinci karakterim 'Cheeser Mouse' (peynirci fare), ikinci karakterim süper kahraman 'Atomic Guy' (atomik adam), üçüncü karakterim ise 'Sarı Pişik'. Pişik, genellikle Doğu Anadolu'da kediye verilen isim. Karikatürlerimde kediler, hayvanlar, insanlar ve arkadaşlarımı, kısacası hayatı çiziyorum. Karikatürlerimi Türkçe ve İngilizce yazabiliyorum. Hiç zorlanmıyorum. Örnek aldığım karikatüristler, Dav Pilkey, Erdil Yaşaroğlu ve Varol Yaşaroğlu."

Çocuk karikatürist, hayalleri arasında öncelikle bir karikatür kitabı yazma hedefi olduğunun altını çizerek, "İlk önce bir karikatür kitabı yazmayı hedefliyorum. Sonrasında 'Cartoon-o-Comics' adında bir stüdyo kurarak animasyon alanında sinema filmleri çekmeyi hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlk sergisini açmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve bundan sonra da farklı konseptlerde sergiler açmayı düşündüğünü aktaran Enis Kıral, "Sekiz buçuk yaşındaki bir çocuğun hayal dünyasını merak ediyorsanız, sizi karikatür sergime bekliyorum." dedi.

"Oğlum mutlu bir karikatürist olsun"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Halis Kıral, bir çocuğun hayal dünyasını ancak çocuğun izin verdiği ölçüde yetişkinlerin tanıyabildiğini ve bilebildiğini söyledi.

Tanıdıkça, o dünyanın renklerinin ve güzelliklerinin keşfedildiğinin altını çizen Kıral, "Ben kendimi bu anlamda şanslı bir baba olarak görüyorum. Enis, karikatür çizmeye başladığı 7 yaşından beri her çiziminde o dünyadan renkler sundu bize. Kendi karakteri, kahramanı olan Cheeser Mouse'u, Hazerfan'ı, Nasreddin Hoca'yı, Yüsra Öğretmen'i, Mayıs ve Piraye’yi kendi mizah anlayışıyla, zihin dünyasından çizim dünyasına nasıl aktardığını görmek müthiş keyifliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Halis Kıral, henüz ikinci sınıfa giden oğlunun, çizgi romandaki karakterleri taklit ederek başladığı yolculukta, artık kendine özgü karakterlerle yoluna devam ettiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Aslında sergi fikri Enis'in görsel sanatlar öğretmeninin yönlendirmesiyle ortaya çıktı. Sergimizin adı 'Sekiz buçuk'. Nedeni ise 8,5 yaşındaki bir çocuğun hayal dünyasını sunmak istedik. Enis'in karikatüristliği sadece bir hobi ya da uğraş olarak değil bir meslek olarak yapmasını arzu ediyoruz. Enis mutsuz bir doktor, mutsuz bir mühendis olacağına, mutlu bir karikatürist olsun. Bunu çok arzu ederiz."

Pınar Kıral da oğlunun olayları kendi mizah duygusuyla çok çabuk çizgiye döktüğüne işaret etti.

Oğlu Enis'in karikatüristliği meslek olarak yapmasını çok istediğine vurgu yapan Pınar Kıral, oğlunun sevdiği mesleği yapmasının da en büyük zenginlik olduğunu dile getirdi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Yusra Canik ise Enis Kıral'ın çok esprili, farklı düşünen ve bu şekilde kendi çizgi karakterlerini ortaya çıkaran bir çocuk olduğunu ifade etti.

Sergi, 28 Nisan'a kadar Kavaklıdere'deki Altı+Bir Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

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