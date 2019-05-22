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İftar vermek için birbirleriyle yarışıyorlar

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 21 yıldır ramazan aylarında oruçların meydanda topluca açıldığı Küçükelmalı köyünde özellikle dışarıda yaşayan gençlerin ilgisi nedeniyle gelecek senenin listesi de şimdiden hazırlandı.

İftar vermek için birbirleriyle yarışıyorlar

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 21 yıldır ramazan aylarında oruçların meydanda topluca açıldığı Küçükelmalı köyünde özellikle dışarıda yaşayan gençlerin ilgisi nedeniyle gelecek senenin listesi de şimdiden hazırlandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:03
İftar vermek için birbirleriyle yarışıyorlar

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı köyünde her gün meydanda oruç açılması geleneğine ilgi yoğun olunca muhtarlık tarafından gelecek sene iftar vereceklerin listesi de hazırlandı.

Karakeçili Yörüklerinin yaşadığı, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklığındaki köyde 21 yıldır ramazan aylarında her akşam meydanda kurulan sofralarda oruç açılıyor, yemek yenilip dua ediliyor.

Genç kızların rengarenk yöresel kıyafetlerle hizmet ettiği iftar sofrasına gelemeyen yaşlıların evlerine yemek götürülüyor.

Halkın iftar vermek için birbirleriyle yarışması nedeniyle önceki yıllarda bunun belirli bir sıralamaya göre yapılması kararlaştırıldı. İftar verecekler doğum tarihi ve askere gidenlerin tertip sırasına göre belirlenmeye başlandı. Bazen de 4-5 aile tek iftar için listeye dahil oldu.

Çok sayıda kişiden talep geldiği için gelecek ramazan iftar vermek isteyenler şimdiden sıra aldı.

Muhtardan gençlere teşekkür

Köy Muhtarı Yaşar Rehber, köylerinin Orta Asya'dan göç eden Kayı Boyu'na bağlı Karakeçili Yörükleri tarafından kurulduğunu söyledi. Geleneklerine bağlı olduklarını belirten Rehber, 1998'den bu yana iftarların köy meydanında yapıldığını aktardı.

Özellikle İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi çevre illerden gelen gençlerin, köylerinde bu geleneği sürdürmek istediklerini dile getiren Rehber, şöyle devam etti:

"İftarlarımıza çevre köylerden ve değişik yerlerden misafirlerimiz de katıldığı için çok mutlu oluyoruz. İftar vermek için köylülerimiz birbirleriyle yarışıyor. Sırası kendisine gelmeyen köylülerimiz gönül koyuyor. Herkesin iftar sevabından yararlanabilmesi amacıyla 4-5 aileyi bir araya getiriyoruz ya da doğum tarihlerine göre gruplar halinde iftar yemeğini karşılıyorlar. Bu şekilde herkes nasiplenmiş oluyor ve daha güzel olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl sırası gelmeyenler 2020'nin ramazan ayı için şimdiden sıra aldılar ve gelecek yıl 30 gün iftar programları şimdiden dolmuş durumda. 2021 yılı için sıra açılmasını talep ettiler. Biz de heyet olarak bu konuyu şimdiden bir karara bağlamak için biraz beklemelerini tavsiye ettik."

Rehber, gençlerin bu taleplerinden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Köy dışında yaşayanların iftarlar vesilesiyle buraya gelerek birlik ve beraberliklerini pekiştirdiğini, büyüklerini ziyaret ettiğini anlatan Rehber, "Bu güzelliği yaşamaları için tüm dostlarımızı köyümüze davet ediyoruz." dedi.

"Tarladan eve gelince iftar telaşımız olmuyor"

İftara katılan köylülerden Makbule Rehber, gündüz tarlada çalıştıklarını, eve geldiklerinde iftar telaşlarının olmadığını söyleyerek, "Elimizi, yüzümüzü yıkayıp köy meydanında oruçlarımızı açıyoruz. Çok memnunuz, inşallah ömür boyu bu güzel geleneğimiz sürer." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
İftar
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