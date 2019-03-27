'İddia' ile başladığı muhtarlıkta 35 yılı geride bıraktı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 1984 yılında girdiği iddia üzerine katıldığı ilk seçiminde muhtar olan Yahya Alaca, 35 yıldır görevini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Alaca, 1974 yılında Dere Mahallesi muhtarı azalığına seçilerek 1984 yılına kadar 10 yıl aza olarak görev yaptı.

Dönemin muhtarı İrfan Çıkı ve arkadaşları ile girdiği iddia üzerine Alaca, 1984 yılında muhtar adayı oldu. Alaca, girdiği ilk seçiminde rakip adayları geride bırakarak muhtar oldu.

Sonraki seçimlerde de muhtarlığı rakiplerine bırakmayan Alaca, 35 yıldır iddiayla başladığı muhtarlığı heyecanla sürdürüyor.

Muhtarlık hizmetlerini 30 yıl önce açtığı kahvehanede devam ettiren Alaca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yine iddialı olarak seçmenin karşısına çıkıyor.

"Ömrümü muhtarlığa adadım"

Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1984 yılından bugüne kadar görevini hizmet aşkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Muhtarlığın çok önemli bir görev olduğunu belirten Alaca, bir dönem daha mahalle sakinlerine hizmet etmek istediğini ifade etti.

Azalık ve muhtarlık görevleri ile birlikte 45 yıldır mahallesine hizmet etmeye çalıştığını aktaran Alaca, "1984 yıllarında ben azalık yapıyordum. O yılda muhtar ve diğer arkadaşlar bana 'Muhtar adayı ol da görelim.' gibi söylemlerde bulundular. Ben de kendilerine 'Aday olursam kazanırım, muhtarıma ayıp olur.' dedim, bunun üzerine iddiaya girdik. Ben, mevcut muhtar ile bir arkadaşımızın adaylığı ile 3 kişi kıyasıya bir muhtarlık yarışa girdik. Seçimlerde ben muhtar seçildim. Tabii bir yanım sevinirken, diğer yanım ise üzüldü çünkü ben İrfan muhtarımın azasıydım." diye konuştu.

Görevini ilk günlü aşk ile yaptığını anlatan Alaca, mahalle sakinlerinin mutluluğuna da üzüntüsüne de her zaman ortak olmaya çalıştığını kaydetti.

Mahalle sakinlerine daha iyi hizmet edebilmek için açtığı kahvehanede vatandaşları misafir ettiğini aktaran Alaca, şöyle devam etti:

"10 yıl azalık, 35 yıldır muhtarlık yaparak halkıma canla başla hizmet ediyorum. Görevimi severek yerine getiriyorum 31 Mart seçiminde yeniden aday oldum. İnşallah hizmetlere devam edeceğiz. 35 yaşında muhtarlığa başladım. Görevimi gerçekten çok seviyorum. Mahalleme 1 dönem daha hizmet etmek için bu yarışa girdim.

Gece gündüz demeden çalışıyorum. Bu yüzden halkım bugüne kadar benim yanımda oldu. Onlar benden memnun ben de onlardan çok memnunum. Belediye, kaymakamlık, emniyet ile hep iç içe çalıştık. Mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında durduk. Yaşıma rağmen görevimi sürdürüyorum. 24 saat görevimin başındayım. Allah herkesten razı olsun."