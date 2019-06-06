Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90346
ALTIN
248.173
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3398
EURO
6.5566
'Necip Fazıl'a ilk kavuşan Cahit Bey oldu'
'Necip Fazıl'a ilk kavuşan Cahit...
İçişleri Bakanı Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun
İçişleri Bakanı Soylu: Lütfen dönüşünüz...
Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya ticaret ve dijital ekonomi çıkarması
Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya ticaret...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Millet...
50 milyar lirayı altına yatırdık
50 milyar lirayı altına yatırdık

İçişleri Bakanı Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun

İçişleri Bakanı Soylu, "Sevgili sürücüler, lütfen tatil dönüş yolunda daha da dikkatli olalım. Dönüşümüzü son güne bırakmayalım. Lütfen dönüşünüz de bayram olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun

İçişleri Bakanı Soylu, "Sevgili sürücüler, lütfen tatil dönüş yolunda daha da dikkatli olalım. Dönüşümüzü son güne bırakmayalım. Lütfen dönüşünüz de bayram olsun." dedi.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:49
İçişleri Bakanı Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinden dönecek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, son 10 yıl ortalamasına göre bayramda trafik kazalarındaki ölümlerin ilk beş tatil gününde yüzde 51 azaldığını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, bayram tatili sonrası dönüş yoluna çıkacak sürücülere yönelik paylaşımda bulundu.

Soylu, "Sevgili sürücüler, lütfen tatil dönüş yolunda daha da dikkatli olalım. Dönüşümüzü son güne bırakmayalım. Son 10 yıl ortalamasına göre bayramda trafik kazalarındaki ölüm ilk beş tatil gününde yüzde 51 azaldı. Ancak bir kaza da canımızı yakıyor. Lütfen dönüşünüz de bayram olsun." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
SüleymanSoyluBayramTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti
'Oğlum bana gelemedi ben oğluma geldim'
'Oğlum bana gelemedi ben oğluma geldim'
'Bayramlarda akıllı telefon orucu tutularak dijital detoks uygulanmalı'
'Bayramlarda akıllı telefon orucu tutularak dijital detoks uygulanmalı'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim