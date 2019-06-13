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'Her vicdan sahibi insanın yapması gereken görevi yaptım'

Pendik'te suya kapılan yavru kediyi suni teneffüs yaparak kurtaran İBB yol bakım işçisi Keskin, "Artık bizim yavrumuz oldu. Her vicdan sahibi insanın yapması gereken görevi yaptık, mutluyuz." dedi.

'Her vicdan sahibi insanın yapması gereken görevi yaptım'

Pendik'te suya kapılan yavru kediyi suni teneffüs yaparak kurtaran İBB yol bakım işçisi Keskin, "Artık bizim yavrumuz oldu. Her vicdan sahibi insanın yapması gereken görevi yaptık, mutluyuz." dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:02
'Her vicdan sahibi insanın yapması gereken görevi yaptım'

Pendik'te suya kapılan yavru kediyi suni teneffüs yaparak kurtaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım işçisi Metin Keskin, Tepeören Sahipsiz Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Suya kapılan yavru kediyi suni teneffüs yaparak kurtaran İBB yol bakım işçisi o anları anlattı

Keskin, Pendik D-100 Karayolu üzerinde yağıştan dolayı biriken suya müdahale etmek için İBB Yol Bakım Müdürlüğü ekipleri olarak olay yerine gittiklerini söyledi.

Yolu açtıklarını belirten Keskin, "Yol kenarındaki telin üzerine tırmanmış yavru kediyi gördük. İlk elimize aldığımızda baygın vaziyetteydi, miyavlama sesi yoktu. Kediyi kenara alıp aşağıya sarkıtarak ve masaj yaparak ağzındaki suyu boşalttık. Yine miyavlama sesi yoktu. İBB'den aldığımız ilk yardım eğitimiyle suni teneffüs yaptık. Suni teneffüs yaptıktan sonra kediden miyav sesi geldi." ifadelerini kullandı.

Kediyi, miyav sesini duyduktan sonra hızlı bir şekilde İBB'nin hayvan barınağına getirdiklerini aktaran Keskin, "Şu anda çok sağlıklı. Ben de çok sevindim. Artık bu bizim yavrumuz oldu. Çok mutluyum, bu şekilde olması duygulu bir şey. Bir can kurtardık. Her merhametli ve vicdan sahibi insanın yapması gereken görevdir. Biz üzerimize düşen görevi yaptık, mutluyuz." diye konuştu. 

"Kediyi sahiplendireceğiz"

Veteriner hekim Mevlüt Maytalman da yavru kedi kendilerine geldiğinde ıslandığı için vücut ısısının düşmesi sonucunda hipotermi geçirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hemen tedavisine başladık. Muayenesini ve kan tahlillerini yaptık. Daha sonra ısınması için kuvöze koyduk. Şu an durumu gayet iyi. 24 saat müşahede süresi var. 24 saati doldurduktan sonra sahiplendirme işlemini yapacağız. Önceliği İBB Yol Bakıma vereceğiz. Onlar sahiplenmezse sahiplenmek isteyenlerin başvurularını müdürlüğe bekliyoruz."

Bir gazetecinin kediye herhangi bir isim konulup konulmayacağına yönelik sorusuna ise Maytalman, "Kurtaran kişiye sormak lazım." yanıtını verdi.

Bunun üzerine Keskin, "Bu İstanbul'un kedisi. Hepimizin kedisi oldu artık. İstanbul halkının isim vermesini talep ediyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
VicdanKedi
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