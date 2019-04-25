Hayatın yükünü birlikte omuzluyorlar

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 24 yıldır yöreye has mercimekli bükme, katmer ve haşhaşlı gözleme yaparak geçimini sağlayan Ali ve Rukiye Savaş çifti, ev ve iş hayatının yükünü birlikte omuzluyor.

Omuz omuza vererek hem aynı iş yerini hem de hayatı paylaşan Ali (49) ve Rukiye Savaş (47) çifti, çalışma azimleriyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Kazandıkları parayla iki evlatlarını da okutan çiftin kızlarının büyüğü üniversiteyi bitirerek bu yıl öğretmen olarak atandı, küçüğü ise lisede okuyor.

Ali Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aklının erdiğinden bu yana kendi iş yerinde çalıştığını söyledi.

Bu işin baba mesleği olduğunu belirten Savaş, "Babam 1995'te tamamen bana devretti. Eşimle beraber yapıyoruz. Asıl mesleğimiz lokantacılıktı. Daha sonra babam devrettikten sonra eşimle bir gün düşündük, hamur işlerine ağırlık vermeye karar verdik. Katmerdir, haşhaşlı bükmedir, yöresel lezzetleri yapmaya başladık." diye konuştu.

Dükkanda her işi birlikte yaptıklarını anlatan Savaş, şöyle devam etti:

"Eşim bana yardım ediyor ben de ona. Bükme ve katmerin hamurunu ben yoğururum. Patatesiydi, mercimeğiydi, peynirini, ıspanağını, bütün iç malzemelerini hazırlarım. Eşim de hamurları açar, içlerini koyar, ben pişiririm. Aramızda çok güzel bir iş paylaşımı var. Büyük kızımı okuttuk. Öğretmen oldu, Şanlıurfa'ya atandı. Küçük kızım lisede okuyor. İnşallah onu da bir meslek sahibi yapabilirsek biz de emekli oluruz."

"İçinde en ufak bir katkı yok"

Savaş, yöresel lezzetleri büyüklerinden gördükleri şekliyle yapmaya gayret ettiklerini dile getirerek, "Ninemizden, dedemizden gördüğümüz bükmeler bunlar. İçinde en ufak bir katkı yok. Sadece haşhaş, yağ, tuz ve suyla yoğruluyor. Biraz serttir ama gevrektir, orijinalı bu." diye konuştu.

Eşinin yine yöreye has erişte, mantı ve tarhana yaptığını aktaran Savaş, "Ben de yardım ederim erişte kesmesine. Elimi sürerim kesinlikle. Ankara'dan bile arayıp sipariş verenler oluyor. Biz de hazırlayıp, yolcu otobüsleri ile gönderiyoruz. Büyük kızım internete koymuş, bizi görenler siparişi veriyor." ifadelerini kullandı.

"Çevremizdekiler 'biz size özeniyoruz' diyorlar"

Rukiye Savaş da ilçede yaşayanların, yaptıkları ürünlere ilgisinin oldukça fazla olduğuna belirterek, şunları kaydetti:

"Sabah iş yerini açıyoruz. Eşim hamuru yoğuruyor, iç malzemesini hazırlıyor. Çok zahmetli bir iş bizimkisi. Ürünlerimizde kendi tarlamızın haşhaşını kullanıyoruz. Bizim bükmelerimiz çıtır oluyor. Çok güzel bir diyalog var aramızda. Eşimle burada uyum içinde çalışmam dışarıdan çok dikkati çekiyor. Geri dönüşler çok güzel. Çevremizdekiler 'biz size özeniyoruz' diyorlar. Eşime destek olmamı seviyorlar. Bunları duymak çok güzel. Kazandığımız parayla çocuklarımızı okuttuk. Kızım bu yıl öğretmen olarak atandı. Küçük kızım da lisede okuyor. Çok şükür, az demeyip çok demeyip kimseye muhtaç olmadan geçiniyoruz. Kızlarımın başarısı beni daha çok memnun ediyor."