Hayalleri evinin dışına taştı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki zihinsel engelli Muhammed Yalçın, öğretmenlerinin yönlendirmesi ile resim kursuna gitti.

Yaklaşık bir yıl resim eğitimi alan Yalçın, ailesinin evde oluşturduğu atölyede resim yapmaya devam etti.

Evin duvarlarına taşan resim tutkusu

Atölyesine sığmayıp evinin iç ve dış duvarlarını resimleriyle donatan Yalçın'ın yeteneği yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.

Çok sayıda sergi açan Yalçın, 2016 yılında Kırklareli Belediyesinin davetiyle şehrin cadde ve sokaklarına yaptığı resimlerle herkesin takdirini toplamayı başardı.

"Resme yeteneği özel eğitim okulunda keşfedildi"

Baba Hasan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun doğuştan zihinsel engelli olduğunu ve özel eğitim okulunda 5 yıl eğitim gördüğünü belirtti.

Engelli oğlunun resme olan yeteneğinin okulu ziyarete gelen bir ressam tarafından fark edildiğini belirten Yalçın, “Ressam Harun Antakyalı okula yaptığı ziyarette Muhammed’in yeteneğini ve resme olan sevgisini fark ediyor. Okuldan mezun olduktan sonra öğretmenlerinin de tavsiyesi ile Harun Antakyalı’nın atölyesinde kursa başladı. Bir yıl eğitim aldıktan sonra Harun beyin teşviki ve bizim evde oluşturduğumuz atölyede resim çizmeye devam etti.”

"Muhammed'in sanatına sahip çıkılsın istiyoruz"

Seyyar satıcılık yaparak geçimlerini sağladığını belirten Yalçın, “Kazancımın yarısından fazlasını Muhammed’in çalışmaları, tuvali, boyası, fırçası için harcıyorum. Muhammed on iki yılını bu sanata verdi. İstiyorum ki Muhammed’in sanatına sahip çıkılsın, yaptığı çalışmalar boşa gitmesin. Emek verdiği bu sanat, çalışmaları ve hayalleri kalıcı bir şekle dönüşsün. Muhammed gibi çocuklar gelip Muhammed ile birlikte çalışabilir, kurs alabilirler. Bu işi bilen insanlar destek olmalı.”