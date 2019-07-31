Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
102082
ALTIN
254.474
DOLAR
5.5408
STERLİN
6.7712
EURO
6.1655
Danimarka sığınmacı kabul etmek için BM'ye başvurdu
Danimarka sığınmacı kabul etmek için...
12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de
12 bin sözleşmeli sağlık personeli...
MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını' çıkardı
MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını' çıkardı
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz...

Gümüşhane'de yaban keçisi popülasyonu artıyor

Koruma altında bulunan ve kaçak avlanması yasak olan yaban keçilerinin popülasyonu Gümüşhane'de artıyor.

Gümüşhane'de yaban keçisi popülasyonu artıyor

Koruma altında bulunan ve kaçak avlanması yasak olan yaban keçilerinin popülasyonu Gümüşhane'de artıyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:37
Gümüşhane'de yaban keçisi popülasyonu artıyor

Koruma altında bulunan ve kaçak avlanması yasak olan yaban keçilerinin popülasyonu Gümüşhane'de artıyor.

Gümüşhane kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kent kırsalında objektiflere takılan ve kaçak avlanılması durumunda 22 bin 660 liradan başlayan para cezası uygulanan dağ keçileri, kentte 2013-2014 yılında yapılan envanter sayımında 200 civarında belirlenmişti.

Türün korunması ve artırılması amacıyla Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda dağ keçilerinin kentteki popülasyonu son beş yılda yaklaşık 600'e ulaştı.

Kentte 20 farklı lokasyonda yaşam alanı bulunan yaban keçilerinin boyları 130-180 santimetre, kuyrukları 15-18 santimetre, omuz yükseklikleri 80-100 santimetre, ağırlıkları ise erkeklerde 50-85, dişilerde 35-60 kilogram arasında değişiyor.

Yaban keçilerinin kentte zaman zaman yavrularıyla birlikte sürüler halinde kara yoluna indikleri de gözleniyor.

Anahtar Kelimeler:
YabanKeçisiGümüşhane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da dünyaya gelen ilk Bengal kaplanları ziyaretçilerle buluştu
İstanbul'da dünyaya gelen ilk Bengal kaplanları ziyaretçilerle buluştu
Doğu'nun saklı güzelliği: 'Balık Gölü'
Doğu'nun saklı güzelliği: 'Balık Gölü'
Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor
Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim