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Görme engellilere adanan bir hayat

Kazakistan'ın başkenti Astana'da öğretmenlik yapan 56 yaşındaki Saule Sagimbayeva, 34 yıldır verdiği eğitimlerle görme engelli çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Görme engellilere adanan bir hayat

Kazakistan'ın başkenti Astana'da öğretmenlik yapan 56 yaşındaki Saule Sagimbayeva, 34 yıldır verdiği eğitimlerle görme engelli çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Emre Köse
Emre Köse
15 Mart 2019 Cuma 11:23
1 Okunma
Görme engellilere adanan bir hayat
Astana

Kazakistan'ın başkenti Astana'da öğretmenlik yapan 56 yaşındaki Saule Sagimbayeva, Astana'daki 10 Nolu okulda açılan "özel sınıfta" görme engellilere Braille alfabesiyle okuma ve yazmayı öğretiyor. 

Hayatının 34 yılını görme engelli çocuklara adayan Sagimbayeva, çocuklara yemek yapmayı, dans etmeyi, şarkı söylemeyi ve şiir okumayı öğreterek sosyalleşmelerini sağlıyor.

Sagimbayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rus dili ve edebiyatı alanında okuduğunu belirterek, ülkesine döndükten sonra Semey kentindeki görme engelli çocukların yatılı okulunda öğretmen olarak çalıştığını, o dönemde ülkesindeki bir üniversitede fiziksel ve zihinsel engelli çocukların eğitimiyle ilgili bir alan olan "defektoloji" bölümünü bitirdiğini kaydetti.

Yatılı okulda 12 yıl çalıştıktan sonra görme engelli çocukların kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan yaşayabileceğinin farkına vardığını söyleyen Sagimbayeva, mezun ettiği öğrencilerin başarılı olduğunu, çeşitli yerlerde çalışarak para kazandıklarını aktardı.

Sagimbayeva, 2014 yılında Astana'ya taşınarak 10 Nolu okulda görme engelli çocuklar için açılan özel sınıflarda ders vermeye başladığını dile getirdi.

Sagimbayeva, sınıfın görme engelliler için basılan kitaplar, okuma makinası, özel yazıcı ve diğer ekipmanlarla donatıldığını, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarından destek aldıklarını belirtti.

"Görme engelliler çok şey yapabilir"

Sagimbayeva, görme engelli çocukların diğer sağlıklı öğrencilerle okulun düzenlediği çeşitli bilimsel ve kültürel etkinliklere katıldığını söyleyerek, "Bir öğrencimiz zihinsel aritmetikte başarılı oldu ve yakında Antalya'da yapılacak bir olimpiyata katılacak. Çocuklar, ayrıca müzik aletlerini çalıyor, şiirler okuyor, şarkılar söylüyor." diye konuştu.

Görme engelli çocukların sağlıklı çocuklardan hiçbir farkı olmadığını vurgulayan Sagimbayeva, bu çocukların kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan bağımsız yaşamalarını istediğini dile getirerek, "Onlar bunu başarıyor ve başaracaklar. Kendileri çok şey yapabilir. Tabii ki biraz desteklemek gerek." dedi.

Engellilerin dört duvar içinde kapanmamaları gerektiğinin altını çizen Sagimbayeva, günümüzde engellilerin sosyalleşmesi için birçok imkan bulunduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Görme Engelli
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