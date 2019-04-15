Görme engelli Özbek kızın Kur'an aşkı

Üç kardeşi Afganistan'da kalan, anne, babası ve bir kardeşiyle 2 yıldır Kırşehir'de yaşam mücadelesi veren görme engelli 18 yaşındaki Hamide Özbek, ülkesinde yarım kalan hafızlığını tamamlayabilmek için Kırşehir Müftülüğüne başvurdu. Genç kızdaki Kur'an aşkına hayran kalan görevliler, onun için adeta seferber oldu.

Afganistan'dan kaçarken geçtiği derede Braille alfabesiyle yazılan Kur'an-ı Kerim'i suya kapıldığı için üzülen Özbek'e, okuyabileceği yeni bir Kur'an hediye edilerek, hafızlık eğitimine başlaması sağlandı. Müftülükteki eğitimlere kardeşiyle gelip giden Özbek'e, hafız ve vaize Nimet Uğurlu rehberlik ederek, hafızlığını tamamlamasına katkı sağladı.

Azmi ve Kur'an sevgisiyle örnek oluyor

Uğurlu ile çeşitli programlara katılan Özbek, azmi ve Kur'an sevgisiyle örnek oluyor. Kur'an tilaveti ve sesiyle dikkati çeken Özbek, "Kur'an'ı ellerimle okuyorum" ilahisiyle de programlarda duygulu anlar yaşatıyor.

Hamide Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'da yarım kalan hafızlığını Türkiye'de tamamlamaya karar verdiğini belirtti.

"Kur'an okurken kalbim karanlıktan kurtuluyor"

Kırşehir Müftülüğüne gittiğinde önce görme engellilerin okuyabileceği bir Kur'an-ı Kerim talebinde bulunduğunu anlatan Özbek, şöyle devam etti:

"Afganistan'da yaşarken hafızlığa başladım ve 10 cüzü tamamladım. Buraya geldiğimde ilk ihtiyacım Kur'an oldu. Kur'an okurken kalbim karanlıktan kurtuluyor. Allah'ım kurtarıyor. Allah'ıma şükür ki Türkiye'ye gelince 20 cüzümü bitirerek hafızlığımı tamamladım. Hocalarımdan çok razıyım. Ben görmüyordum, ellerimle Kur'an'ı okuyordum ama kalbime umut oluyor. 'Allah'ım sana şükür olsun beni yaratmışsın, Kur'an'ı bana vermişsin' diye dua ediyorum hep."

Hafızlık yapmak isteyen görme engellilere yardımda bulunmanın en büyük hedefi olduğunu vurgulayan Özbek, "Gözlerim görmüyor ama Kur'an gören gözlerim oldu. Aydınlığa hidayet etti, beni bu karanlıktan kurtardı, aşığım oldu." diye konuştu.

"Onun Kur'an okuması daha etkili oluyor"

Eğitmen Nimet Uğurlu da Özbek ile 2 yıl boyunca birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Özbek'in kendilerine Kur'an sevgisi adına çok şey öğrettiğini vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Hamide gerçekten bize ilham oldu. O kadar Kur'an'a bağlı ve içinde Kur'an aşkı var ki onu görünce biz de şevke kapıldık. Müftülükteki herkes onun için seferber oldu. Genel takibini ben yaptım ama bütün Müftülük, Hamide'yi kucakladı. Hafızlığı için seferber olduk. Hamide ile cami, huzurevi ve sevgi evlerinde programlar yaptık. Biz saatlerce vaaz veriyoruz ama onun 2-3 dakikalık konuşması, ilahisi ve Kur'an okuması daha etkili oluyor. Kur'an'ı öğrenmek ve hayata geçirmek için hiçbir şeyin engel olmadığını Hamide'de görüyorlar."