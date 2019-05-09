Görme engelli Kaan Eskişehirspor'un 'uğuru' oldu

İzmir

İzmir'de görme engellilere özel bir kurumda eğitim gören 12 yaşındaki Kaan Kuş, çok sevdiği siyah-kırmızılı takımın maçlarını izlemek için hafta sonları babasıyla memleketi Eskişehir'e gidiyor.

Gönül verdiği takımı tribünde desteklemek için bazı deplasman maçlarına da giden Kaan, oyundaki gelişmeleri babası ve ağabeyinden dakika dakika dinliyor.

Eskişehirsporlu taraftar gruplarının maskotu haline gelen Kaan, bazı maçlarda tribün reisinin yanında taraftarlara "üçlü çektiriyor."

Kaan ile yakından ilgilenen teknik heyet ve futbolcular da onu Eskişehirspor'un "uğuru" olarak görüyor.

"Duygularımı anlatmak çok zor"

Kaan Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engeli nedeniyle futbol sahasını görememesine rağmen çok sayıda maça gittiğini söyledi.

Maçlarda bir yandan babasını dinleyip bir yandan da tribün bestelerine eşlik ettiğini belirten Kuş, "Statta spiker diye bir şey yok. Spiker statta babam ya da ağabeyim oluyor ama radyodan maç dinlediğimde hiç taraftar sesi duyamıyorum. Bu yüzden tribünde olmak bambaşka." dedi.

Taraftarların tribünde zaman zaman kendisi için slogan attığını anlatan Kuş, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarlar Kaan diye bağırdığında önce şok oldum, 'Benden mi söz ediliyor' diye düşündüm. 10 bin kişinin bir ağızdan adımı haykırması çok farklı bir duygu. Taraftarların içindeyken yaşadığım duyguları anlatması çok zor. Bir görme engelli için, görmeden taraftarın sesini duyuyor olmanın verdiği duygu çok güzel."

Görme engellilere tavsiyelerde bulunan Kuş, "Mutlu olun, kendinizi hayata kapatmayın. Sonunda bir kapı açılır. Bana ve benim gibi görme engelli arkadaşlarıma acıyarak bakanlara da 'Bizim acınacak bir durumumuz yok, bize acımayın' demek istiyorum." şeklinde konuştu.

"Çok mutlu oluyor"

Baba Ali İhsan Kuş da Eskişehirspor sevgisinin kendisinden oğluna geçtiğini ve her fırsat bulduğunda Kaan'ı maça götürdüğünü ifade etti.

Kaan'ın maça gittiğinde çok mutlu olduğunu, bu durumun hareketlerine ve konuşmalarına olumlu yansıdığını belirten Kuş, engellilerin ailelerine şöyle seslendi:

"Çocuğumu her türlü etkinliğe ve her türlü oyun alanına götürüyorum. Görmediği halde bunları yaşatmaya çalışıyorum. Tüm ailelere tavsiyem de çocuklarına engelli olarak bakmasınlar. Onlar yaşayıp pekiştirdikçe hayatı öğreniyor ve daha mutlu oluyor."

"İnanılmaz bir yaşam kaynağı"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da Kaan'ı tanımaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaan'ın bazen kendisine ilk 11'i ve maç skoru tahminlerini söylediğini anlatan Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Kaan bizim için inanılmaz bir yaşam kaynağı. Yaşadığı fiziksel sıkıntıdan dolayı göremiyor ama kalbi o kadar açık ve hayatı o kadar dolu dolu yaşıyor ki bizlere de hayatın değerini anlatıyor. Kaan maçı yaşıyor, hayatı yaşıyor. Burada ailesini de tebrik etmek lazım."

Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı ise kendileri için Kaan'ın yerinin başka olduğunu dile getirdi.

Ege'ye geldikleri deplasmanlarda Kaan'ın kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Taşçı, şunları kaydetti:

"Kaan bizim için uğur meleği. Bize çok iyi geliyor. Kaan'ın hissiyatı ve kalbinin güzelliği, geldiği bütün maçlarda futbolcularımız ve bizlerde son derece pozitif bir etki yaratıyor. Gelmediği maçlarda babasını arayıp 'Neden gelmedi' diye soruyoruz. Bizim de gözümüz Kaan'ı arıyor."

Eskişehirspor'un takım kaptanı Sezgin Coşkun da Kaan'ın heyecanını ve sevgisini görünce duygulandığını söyledi.

Coşkun, "Kaan'ın heyecanı, neşesi ve inancı, bize inanılmaz yansıyor. Kaan'ı gördüğümüzde 'Kaan geldi, biz bu maçı alırız, rahat olalım' diyoruz." şeklinde konuştu.