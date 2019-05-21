Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86771
ALTIN
247.074
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6641
EURO
6.7137
Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu
Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu
Türkiye ve Yunanistan Ege'de iş birliğini görüşecek
Türkiye ve Yunanistan Ege'de iş...
Binali Yıldırım otogar esnafıyla sahurda buluştu
Binali Yıldırım otogar esnafıyla sahurda...
Şehit polisi son yolculuğuna meslektaşları uğurladı
Şehit polisi son yolculuğuna meslektaşları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha güçlü bir...

Görme engeli Kur'an-ı Kerim aşkından alıkoymadı

Kosovalı Albert Bardhi, görme engeline rağmen Braille alfabesi ile yazılmış Arnavutça Kur'an-ı Kerim meali okuyabiliyor.

Görme engeli Kur'an-ı Kerim aşkından alıkoymadı

Kosovalı Albert Bardhi, görme engeline rağmen Braille alfabesi ile yazılmış Arnavutça Kur'an-ı Kerim meali okuyabiliyor.

Editör
Editör
21 Mayıs 2019 Salı 02:37
Görme engeli Kur'an-ı Kerim aşkından alıkoymadı
Glogovaç

Doğuştan görme yetisi bulunmayan Kosovalı Albert Bardhi, engeline rağmen Kur'an-ı Kerim'e duyduğu aşktan vazgeçmiyor.

Kosova'nın orta kesimindeki Glogovaç'ta yaşayan 31 yaşındaki Bardhi, görme engelliler için geliştirilmiş olan Braille alfabesi ile yazılmış Arnavutça Kur'an-ı Kerim mealini okuyor, okudukça kendi deyimiyle hayatı değişiyor.

AA muhabirine konuşan Bardhi, ilköğretim ve lise eğitimini ülkenin kuzeybatısındaki İpek şehrinde bulunan ve Kosova'da görme engellilere eğitim imkanı sunan tek okul olan "Dr. Xheladin Deda" Görme Engelliler Okulunda tamamladığını anlattı.

Bardhi, Braille alfabesiyle basılı dört ciltlik Arnavutça Kur'an-ı Kerim mealini okumayı öğrendiği günden beri sürekli olarak okumaya devam ettiğini söyledi.

"Hayatım değişti"

Kur'an-ı Kerim okumaya başladıktan sonra hayatının değiştiğini vurgulayan Bardhi, bir gün Kur'an-ı Kerim'i Arapça da okumak istediğini kaydetti.

Bardhi, Kur'an-ı Kerim'e büyük bir aşk duyduğunu ifade ederek "İnanın bu duyguyu tarif edecek söz yok. Bu çok yüce bir duygu. Benim gibi görme engeli olanlar için de Kur'an okuma fırsatları bulunması harika. Zira Kur'an okumak, şüphesiz harika bir şey." dedi.

Ramazan ayını ibadet ederek geçirdiğini anlatan Bardhi, "Orucumu tutuyor, vakit namazlarımı aksatmıyorum. Cuma namazlarını da yakındaki Merkez Camisi'nde kılıyorum. En büyük arzum bu dünyadan günahsız bir şekilde göç etmek." diye konuştu.

Bardhi, Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından 2013'te Kosova Görme Engelliler Derneğine hediye edilen Braille alfabesi ile basılmış 20 adet Kur'an mealinden birinin kendisinde olduğunu sözlerine ekledi.

Bu arada, Fransız Louise Braille'in bulduğu ve kendi soyadını taşıyan Braille alfabesi baz alınarak Dilaver Zgjani ve Liri Kamberi tarafından hazırlanan Arnavutça Braille alfabesi, 1963'ten beri Arnavutluk'ta görme engellilerin resmi alfabesi olarak kabul ediliyor.

Kosova İslam Birliği, Kur'an-ı Kerim mealini Arnavutça Braille alfabesiyle 15 yıl önce bastırmaya başladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Keşke babam olsaydı, ona sarılsaydım'
'Keşke babam olsaydı, ona sarılsaydım'
Gençlik hayalini 63'ünde gerçekleştirdi
Gençlik hayalini 63'ünde gerçekleştirdi
Görevlisi olmayan manavda dürüstlüğü öğreniyorlar
Görevlisi olmayan manavda dürüstlüğü öğreniyorlar
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim