Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86796
ALTIN
248.823
DOLAR
6.0406
STERLİN
7.7149
EURO
6.7414
Şehit polisi son yolculuğuna meslektaşları uğurladı
Şehit polisi son yolculuğuna meslektaşları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha güçlü bir...
Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi
Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi
Bilirkişiler denetim altında
Bilirkişiler denetim altında
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla hedefler vuruldu
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla...

Görevlisi olmayan manavda dürüstlüğü öğreniyorlar

Ordu'nun İkizce ilçesindeki bir okulda başlatılan Dürüst Manav Projesi kapsamında öğrenciler, görevlisi olmayan manavda ürünlerin ücretini kumbaraya atarak dürüstlüğe ve sağlıklı beslenmeye teşvik ediliyor.

Görevlisi olmayan manavda dürüstlüğü öğreniyorlar

Ordu'nun İkizce ilçesindeki bir okulda başlatılan Dürüst Manav Projesi kapsamında öğrenciler, görevlisi olmayan manavda ürünlerin ücretini kumbaraya atarak dürüstlüğe ve sağlıklı beslenmeye teşvik ediliyor.

Editör
Editör
20 Mayıs 2019 Pazartesi 01:28
Görevlisi olmayan manavda dürüstlüğü öğreniyorlar
Ordu

Ordu'nun İkizce ilçesindeki bir okulda hayata geçirilen "Dürüst Manav Projesi" ile öğrenciler, görevlisi olmayan manavdan kumbaraya para atarak alışveriş yapıyor.

İkizce İlkokulunda öğrencilerin daha sağlıklı beslenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, okul içinde görevlisi olmayan "Dürüst Manav" kuruldu.

Ürünlerin üzerinde yazan ücreti, manavdaki kumbaraya atarak alışveriş yapan öğrencilere hem dürüstlük hem de sağlıklı beslenme aşılanıyor.

İkizce Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin başlamasıyla öğrencilerin hem daha sağlıklı beslenmeye başladığını hem de görevlisi bulunmayan manavdan kumbaraya attıkları paralarla alışveriş yaparak sorumluluk kazandıklarını söyledi.

Projeyi çok önemsediklerini belirten Yerlikaya, bu ve benzeri projelere her zaman destek olacaklarını aktardı.

Yerlikaya, "Proje uygulamaya geçtikten sonra okulun kantininde kek, çikolata gibi birçok ürünün satışı oldukça azalmış. Bu da bizi ayrıca sevindirdi. Değerler eğitimlerine yönelik faaliyetlerin devam edeceğine inanıyorum. Bu çalışmanın ilçemizdeki tüm okullarda yaygınlaştırılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

"Kantinimizde artık sadece bisküvi ve su satışı yapılıyor"

Okul müdürü Mustafa Coşkan ise Dürüst Manav Projesi ile öğrencilerin daha sağlıklı besinlere kavuştuğunu kaydederek, "Kantinimizde artık sadece bisküvi ve su satışı yapılıyor. Geriye kalan tüm satış, çocukların başlarında biri olmadan buradaki meyveler üzerinden gerçekleşiyor. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

4. sınıf öğrencisi Zeren Çınkıl da uygulamadan mutlu olduklarını ve daha sağlıklı beslendiklerini dile getirerek, "Artık fazla abur cubur ürünler tüketilmiyor. Ben ve arkadaşlarım kumbaraya para atıp alışverişimizi kendimiz gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Furkan Çelik ise kumbaraya para atıp meyve aldıklarını, bu sayede sağlıklı beslendiklerini belirterek, "Ben arkadaşlarıma buradan gıda almalarını tavsiye ederim. Çünkü sağlıklı beslenmeleri gerekir. Hepimiz mutluyuz, çünkü sağlıklı besleniyoruz. Dürüst Manav'da havuç, elma, armut, muz var ve bunlar çok sağlıklı." diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayallerine arı ve bal üretimiyle kavuştu
Hayallerine arı ve bal üretimiyle kavuştu
Sığ suda sıkışan yunus botla kurtarıldı
Sığ suda sıkışan yunus botla kurtarıldı
Şehidin son sözü 'Biz aramazsak kim arayacak' oldu
Şehidin son sözü 'Biz aramazsak kim arayacak' oldu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim