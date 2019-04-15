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Gönül gözüyle Kur'an-ı Kerim öğretiyor

Adıyaman'da doğuştan görme engelli 22 yaşındaki Şahin, kendisinden yaşça büyük görme engellilere Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor.

Gönül gözüyle Kur'an-ı Kerim öğretiyor

Adıyaman'da doğuştan görme engelli 22 yaşındaki Şahin, kendisinden yaşça büyük görme engellilere Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor.

Editör
Editör
15 Nisan 2019 Pazartesi 01:08
Gönül gözüyle Kur'an-ı Kerim öğretiyor
Adıyaman

Doğuştan görme engelli 22 yaşındaki Ümit Şahin, yaklaşık iki yıl önce İstanbul'da Braille alfabesi kursuna katılarak Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Kur'an aşkı engel tanımayan Şahin, öğretici olabilmek için kurslara katıldı.

Kursun ardından öğretici olan Şahin, yaklaşık beş aydır Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı Mimar Sinan Kur'an kursunda kendisi gibi dört görme engelli kursiyere ders veriyor.

Kursiyerlere her gün yaklaşık beş saat Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dini bilgiler de veren Şahin, sesinin güzel olması dolayısıyla söylediği ilahilerle öğrencilerini mest ediyor. 

"Hayatım boyunca Kur'an- ı Kerim öğretmek istiyorum"

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumayı, İstanbul'daki kursta öğrendiğini ifade etti.

Geçen yıl Adıyaman Müftülüğünde görevlendirildiğini anlatan Şahin, yaklaşık beş aydır Mimar Sinan Kur'an Kursu'nda dört görme engelli öğrenciye Kur'an-ı Kerim öğrettiğini söyledi.

Şahin, kursiyerlere Kur'an-ı Kerim'in haricinde dini bilgiler de verdiğini belirterek, "Arkadaşlarımın takıldığı noktalarda yardımcı oluyorum. Hiç namaz kılmayan amcamız buraya gelip beş vakit namaz kılmaya başladı. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bize kalacak olan zaten budur. Din dediğimiz şey sadece evde oturup namaz kılıp zikir çekmek değildir. Bizler Müslüman olarak din kardeşlerimize faydalı olmak için elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Hayatım boyunca bilmeyenlere Kur'an- ı Kerim öğretmek istiyorum." diye konuştu.

"Onlar da bana hayat tecrübelerini anlatıyor"

Öğrencilerine, her gün beş saat ders verdiğini anlatan Şahin, "Öğrencilerimin ilgisinden dolayı azmim artıyor. Öğrencilerimden 41 yaşındaki Şevket amca, hiç okula gitmemesine rağmen buraya gelip Kur'an öğrendi. Tüm arkadaşlarım çok gayretli. Ben onlara Kur'an öğretirken onlar da bana hayat tecrübelerini anlatıyor. " dedi.

Şahin, kendisine ait ilahi bestelerinin de bulunduğunu aktararak, "Bizim değerlerimizi anlatan ezgileri besteleme gayretindeyim. Şu ana kadar beş bestem bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"Azmiyle bizlere örnek oluyor"

Kursa katılan 45 yaşındaki Celal Şahin ise Kur'an Kursu'na gelip Ümit Şahin'den Kur'an öğrendiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Celal Şahin, "Mutluyuz. Azmiyle bizlere örnek oluyor. Her gün yaklaşık beş saat Kur'an öğreniyorum." diye konuştu.

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