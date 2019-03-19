Göbeklitepe köylünün 'ekmek kapısı' oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle bu sene ülkenin "turizm lokomotifi" olması beklenen ören yeri, kültür turizminin en önemli rotalarının başında geliyor.

Kazı alanına yaklaşık 800 metre mesafede olan, ören yerinin eski arazi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 300 haneli Örencik köyünde yaşayanlar için Göbeklitepe adeta "ekmek kapısı"na dönüştü.

Bölgede en fazla istihdam edilenlerin başında, kendilerini "Göbeklitepe köylüsü" olarak da tanıtan Örencikliler geliyor.

Kazıda çalışan işçisinden şoförüne, güvenlik görevlisinden mağaza satış elamanına kadar aynı köyden yaklaşık 50 kişi, Göbeklitepe sayesinde evine ekmek götürmenin sevincini yaşıyor.

Göbeklitepe'nin en çok dikkati çeken siması ise ören yerindeki ilk bulguya rastlanan arazinin eski sahibi 67 yaşındaki Mahmut Yıldız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta ören yerini ziyaretinde görüştüğü Yıldız, yöresel kıyafetiyle Göbeklitepe'de güvenlik görevlisi olarak hizmet veriyor.

Kara sabana takılan tarih

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazı çalışmaları başlamadan önce de ören yerinin yöre halkı tarafından kutsal bilindiğini, kurban kesilip, dilekler tutulan bir mekan olduğunu söyledi.

Bölgenin daha da güzel hale geleceğine inandıklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"1986 yılında burada kara sabanla çift sürerken iki eser bulduk, onu da müzeye verdik. Böylece Göbeklitepe sonrasında kazılarla, tanıtımlarla, bugünkü günlerine geldi. Kazılar başlamadan önce yetkililer 'Tarlayı verirseniz siz de çevredeki köylü de fayda görür' demişti, aynısı ortaya çıktı. Şimdi benim de aralarında olduğum köylülerimizin çoğu Göbeklitepe'de çalışıyor."

"Bütün köylü faydalanıyor"

Örencik Muhtarı Hikmet Kaçar da 9 yıl ören yerindeki kazılarda işçi olarak çalıştığını dile getirdi.

Arkalarında dünyaya güzel bir miras bırakmanın sevincini yaşadıklarını belirten Kaçar, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe'nin bize çok faydası var. Köylümüz sezonluk olarak özellikle kazı zamanı orada çalışıyor. Başta biz olmak üzere Şanlıurfa, Türkiye ve dünya, eski topraklarımızdan faydalanıyor. Turistler geliyor, oteller, lokantalar herkes faydalanıyor. Köyümüzün 300 hanesi de buradan faydalanıyor. Buranın ortaya çıkarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."