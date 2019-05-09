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Fransız gezgin traktörle Hindistan'a gidiyor

Traktörle Fransa'dan, Hindistan'a dünya turuna çıkan Fransız gezgin Mare Jardin (53) Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı.

Fransız gezgin traktörle Hindistan'a gidiyor

Traktörle Fransa'dan, Hindistan'a dünya turuna çıkan Fransız gezgin Mare Jardin (53) Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı.

Editör
Editör
09 Mayıs 2019 Perşembe 23:57
Fransız gezgin traktörle Hindistan'a gidiyor
Tekirdağ

Eski bir traktör ve arkasına bağladığı karavanıyla ilçeye giriş yapan Mare Jardin, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Fransız gezgin Jardin, gazetecilere yaptığı açıklamada Fransa'dan traktörü ile tura çıktığını ve tüm dünyayı gezmeyi hedeflediğini söyledi.


Tüm ihtiyaçlarını karavanı içinde karşıladığını ifade eden Jardin, "Fransa'dan geliyorum. Hindistan'a gidiyorum. Umarım benim için güzel bir tur olur. Endişelenmiyorum. Bu hayat benim ve bu hayatı seviyorum. Tüm ihtiyaçlarımı karavanımda karşılıyorum. Yatağı, dolabım hatta sobam bile var burada. Bu hayatı seviyorum." diye konuştu. 

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