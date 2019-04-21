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'Fırtına'nın eve sığmayan madalyaları müzede sergilenecek

Manisa'nın "Fırtına" lakaplı maratoncusu Ahmet Bayram, 500'e yakın kupa ve madalyasını Manisa Büyükşehir Belediyespor'un müzesinde adına yapılacak özel bölümde sergileyecek.

'Fırtına'nın eve sığmayan madalyaları müzede sergilenecek

Manisa'nın "Fırtına" lakaplı maratoncusu Ahmet Bayram, 500'e yakın kupa ve madalyasını Manisa Büyükşehir Belediyespor'un müzesinde adına yapılacak özel bölümde sergileyecek.

Editör
Editör
21 Nisan 2019 Pazar 00:13
'Fırtına'nın eve sığmayan madalyaları müzede sergilenecek
Manisa


Amatör futbolcuyken 2004 yılında Manisa'da düzenlenen "Polis Gücü Halk Koşusu" ile maraton kariyerine başlayan Ahmet Bayram, ilk yarışında 8'inci, bir sonrakinde ise 2'nci olunca antrenör Suat Çetinkaya'nın dikkatini çekti. 

Çetinkaya'nın yönlendirmesiyle profesyonel olarak atletizme başlayan 45 yaşındaki sporcu, o dönem yarışlara evinden çalıştığı fabrikaya koşarak hazırlandı.

İlk etapta, 5 ve 10 kilometre koşuları ile yarı maratonlara katılan Ahmet Bayram, ilk maratonunu 2008 yılında İstanbul'da koştu.

Fabrika işçisi Ahmet Bayram, birçok yarışta kupa ve madalya kazandı.

2013 yılında Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan Ahmet Bayram, Wings For Life World Run İzmir 2016, 43. Uluslararası Saedinenie Yarı Maratonu, Uluslararası Mersin Maratonu, Adana Kurtuluş Maratonu ve Vodafone İstanbul Maratonu gibi pek çok yarışta başarılar elde etti.

Ahmet Bayram, maratonlarda elde ettiği derecelerin ardından arkadaşları tarafından "Fırtına" diye anılmaya başlandı.

Bugüne kadar kazandığı 500'e yakın kupa ve madalyayı evinde tutmakta zorlanan Bayram'a kulübünden destek geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, kupa ve madalyaları sergilemek amacıyla açacağı müzede Ahmet Bayram'ın adına özel bölüm hazırladı.

"Olimpiyatlarda yarışabilirdim"

Ahmet Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlı imkanlarla yarışlara katıldığı dönemde Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kendisine destek olduğunu söyledi.

Atletizmde çok sonradan keşfedildiğini ifade eden Ahmet Bayram, "Şimdiki imkanlarım 2004'te olsaydı çok rahat bir şekilde olimpiyatlarda yarışabilirdim." diye konuştu.

Kulübü adına yarışmaya başladıktan sonra son 5 yılda 200 kupa kazandığını aktaran Bayram, bu başarıya çok çalışarak ulaştığına işaret etti.

Halen yurt içi ve yurt dışında maratonlara katıldığını ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 500'e yakın kupa ve madalya kazandım. Evim küçük olduğundan madalyalar için yer sıkıntısı oldu. Bundan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni yapılan kulüp müzesinde bana özel bir bölüm ayırdı. Kupalarımı oraya koyup daha iyi bir sergileme imkanına kavuşacağım."

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