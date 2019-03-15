Filistinli doktor Diyarbakır'da şifa dağıtıyor

Diyarbakır

Filistin'de, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Al Fawwar Mülteci Kampı'nda büyüyen Nurettin Cerrah, Türkiye'de doktorluk hayaline kavuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Al Fawwar Mülteci Kampı'nda 1981 yılında dünyaya gelen Cerrah, liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için 2000 yılında Türkiye'ye geldi.

Ankara'da 7 aylık eğitimle Türkçe öğrenen Cerrah, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) başarı sağlayarak Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ortopedi dalında ihtisas yapan Cerrah, 2 yıl önce "Nouraldin Almaghalsa" olan ismini değiştirip Türk vatandaşlığına geçti.

Türkiye'de evlenen iki çocuk babası Cerrah, memleketini soranlara, "Filistinli asıllı Türküm" diyor.

Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde bir yıldır ortopedi uzmanı olarak görev yapan Cerrah, Diyarbakırlı hastalara şifa dağıtıyor.

"Filistin ana vatanım ama kendimi Türk olarak hissediyorum"

Cerrah AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorluk hayaline kavuştuğu Türkiye'de, hastalara şifa dağıtmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

17 yıl mülteci kampında zor şartlarda yaşadığını anlatan Cerrah, o zorlukları gördüğü için hep insanlara yardım etmeyi hayal ettiğini dile getirdi.

Bu nedenle doktor olduğunu ifade eden Cerrah, görevini en iyi şekilde yaparak insanlara yardım etmeye çalıştığını, en büyük mutluluğunun insanları tedavi ederek acılarından kurtarmak olduğunu kaydetti.

19 yıldır yaşamını Türkiye'de sürdürdüğünü dile getiren Cerrah, "Hem Filistinliyim hem Türküm. İkinci vatanım Türkiye. Filistin ana vatanım ama kendimi Türk olarak hissediyorum. Hayatımın çoğunu Türkiye'de geçirdim. 19 yıldır Türkiye'de yabancı olduğumu hissetmedim. Her kesimden insan Filistinliler ile empati kuruyor. Onun için hiçbir sıkıntı yaşamadım." dedi.

Türkiye'de kendisini en çok etkileyen olayın evlilik hikayesi olduğunu anlatan Cerrah, hiç parası olmadan eşinin ailesinin gösterdiği hoşgörü ile mutlu bir yuva kurduğunu belirtti.

Cerrah, evlilik sürecini şu sözlerle aktardı:

"İhtisas yaptığım Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eşimle tanıştım. Kendisi hastamdı. Tanıştıktan birkaç ay sonra nişanlanmaya karar verdik. Maddi sıkıntılardan dolayı Filistin'deki annem ve babamın gelmesi zor olduğundan o dönem klinik şefim şu anda ise Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akif Kaygusuz ve asistan arkadaşlarla eşimi ailesinden istemeye gittik. Maddi imkanım olmadığı için düğün yapamayacağımı, ailemin gelemeyeceğini söyledim. Annesi hiç düşünmeden kabul etti. Şoke oldum. Bu şekilde nişanlanıp evlendik. Türkiye'de en çok duygulandığım an, eşimi istemeye gittiğim gündü. Tek taş alacak param yoktu. Kayınpederimin tek taş yüzük alıp 'bunu tak' demesi beni çok duygulandırdı. Kayınpederimin yaptığı bu jesti asla unutmam. Bütün aile fertlerine çok minnettarım."

Türk vatandaşlığına geçtikten sonra zorunlu hizmet için Diyarbakır'a geldiğini anlatan Cerrah, kente hayran kaldıklarını ifade etti.

Cerrah, Diyarbakır'dan ayrılmayı düşünmediklerini dile getirerek, "Buraya geldiğim ilk günden itibaren inanamadım. Bu kadar gelişmişlik ve düzen beklemiyordum. Çok tarihi bir şehir ve gelişmeye devam ediyor. Diyarbakır kadim bir şehir, gerçekten çok etkilendim. Mecburi hizmet sürem bitmesine rağmen ben ve ailem İstanbul'a dönmek istemiyoruz." diye konuştu.

"Filistinliler adına teşekkür ediyorum"

Türkiye'nin devlet ve millet olarak hep Filistinlilerin yardımına koştuğunu belirten Cerrah, "Türk halkına ve hükümetine ailem ve tüm Filistinliler adına teşekkür ediyorum. Ana vatanımı çok özlüyorum. Dışarıda yaşayan 6-7 milyon Filistinli gibi hep dönüş hayali yaşıyorum. Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin kurulmasını, özgür bir şekilde Kudüs'e ve Filistin'e gitmek istiyorum. En büyük hayalim çocuklarım ve eşimle Filistin topraklarında özgür bir şekilde gezmek." şeklinde konuştu.

Kent sakinlerinden Felemez Korkut, kolu kırılan çocuğunun tedavisi için hastaneye geldiklerinde doktor Nurettin Cerrah ile tanıştıklarını dile getirerek "Tedavisinden memnun kaldık. İyi bir doktor. Filistinli olduğunu öğrenince daha çok sevindim. Hastalara çok iyi davranıyor." dedi.

Afif Karakoyun, hastaların Cerrah'ın gerçekleştirdiği cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştuğunu anlatarak, "Silvan halkı kendisinden çok memnun. Güler yüzlü ve herkese yardımcı oluyor. Onun buradan gitmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Hastanede görevli Baki Kılıç da, Nurettin Cerrah ile bir yıldır tanıştığını anlatarak, onu tanımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kılıç, "Hem doktorluğu hem kişiliği açısından mükemmel bir insan. Hastalara da çok iyi davranıyor." ifadelerini kullandı.