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Felçli geldiği hastaneden yürüyerek taburcu edildi

Beyin damarına pıhtı atması sonucu bilinç kaybı ve kısmı felç geçiren 73 yaşındaki Zafer Tamer, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan 45 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu.

Felçli geldiği hastaneden yürüyerek taburcu edildi

Beyin damarına pıhtı atması sonucu bilinç kaybı ve kısmı felç geçiren 73 yaşındaki Zafer Tamer, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan 45 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
05 Nisan 2019 Cuma 15:03
Felçli geldiği hastaneden yürüyerek taburcu edildi

Beyni besleyen damara pıhtı atması sonucu bilinç kaybı yaşayan ve kısmı felç geçiren 73 yaşındaki Zafer Tamer, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 45 dakikalık müdahaleyle hayata döndürüldü.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Zafer Tamer, namaz kıldığı sırada yere yığıldı. Ailesinin 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaşlı kadının, tetkiklerinde beyin damarının tıkanık olduğu tespit edildi. Doktorların acil ameliyata aldığı kadın, 45 dakika süren cerrahi müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

SÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inmede erken müdahalenin hayati önem taşıdığını belirtti. Konya'da yaşayan 73 yaşındaki Zafer Tamer'in inmeye bağlı şuur kaybı ve felç durumuyla hastaneye getirildiğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Beyni besleyen büyük bir damarda tıkanıklık olduğunu tespit ettik. Bu durum hastaların yüzde 60 ila 80'inin ölümüne neden oluyor. Haricinde ise kalıcı hasar bırakıyor. Hasta, yatağa bağımlı, başkasına muhtaç halde yaşamını sürdürmek durumunda kalıyor. Teyzemiz buraya geldiğinde şuuru kapalıydı. Sağ tarafında tamamen felç hali vardı. Müdahalenin hemen ardından pıhtıyı açtıktan sonra anında masada olumlu tepki verdi ve iletişime geçti. Sağ tarafında da hareket başladı. Ameliyathanede uyandı. İşlemden sonra nerede olduğunu hatırlamadığı için şaşırdı. Operasyonu 45 dakikanın altında tamamladık ve 1-2 gün içinde teyzemizi ayakta taburcu ettik. Tedaviye hızlı şekilde cevap verdi. Şuuru açıldı, sağ tarafındaki felç durumu düzeldi. Yürüyerek taburcu ettik."

Özdemir, cerrahi müdahalenin her türlü yaş grubunda risk taşıdığına işaret ederek şunları söyledi:

"Beyin damarına içine girerek müdahale yapıyoruz. Bu vakalarda hastaların yapılan işlemlerden daha az zarar görmesi için çok erken dönemde müdahale edilmesi lazım. Geç kaldıkça tedavinin fayda oranı düşmekte, hastalarda oluşacak komplikasyon oranı artmaktadır."

Zafer Tamer ise yaşadıklarının ardından hayatta olduğu için kendisini şanslı hissettiğini aktararak "Namaza durdum, selamı verdim. Sureleri okuyamadım, yığılmışım. Sonrasına aklım ermiyor. Torunlarım yüzüme su dökmüş, hemen ambulansla hastaneye götürmüşler. Allah razı olsun doktorlarımızdan, dua ediyorum. Adeta gittim, geri geldim." ifadelerini kullandı.

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