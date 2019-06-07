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Felçli eşine 51 yıldır adeta gözü gibi bakıyor

Ordu'da yaşayan 75 yaşındaki Nefise Tören, genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası felç kalan ve yaşamını 51 yıldır yatağa bağımlı sürdüren eşi Seyfi Tören'e adeta bir çocuk gibi bakıyor.

Felçli eşine 51 yıldır adeta gözü gibi bakıyor

Ordu'da yaşayan 75 yaşındaki Nefise Tören, genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası felç kalan ve yaşamını 51 yıldır yatağa bağımlı sürdüren eşi Seyfi Tören'e adeta bir çocuk gibi bakıyor.

07 Haziran 2019 Cuma 00:36
Felçli eşine 51 yıldır adeta gözü gibi bakıyor
Ordu

Ordu'da yaşayan Nefise Tören, genç yaşta geçirdiği trafik kazasının ardından felç kalan ve yaşamını 51 yıldır yatağa bağımlı sürdüren eşi Seyfi Tören'e adeta gözü gibi bakıyor.

Altınordu ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Seyfi Tören, 1968 yılında 23 yaşındayken kullandığı kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından sonra felç kaldı.

Daha sonra bacaklarının kangren olması nedeniyle belden aşağısını da kaybeden Tören, 51 yıldır yaşamını yatağa bağımlı şekilde sürdürüyor.

Geride kalan yarım asır içerisinde birçok kez ameliyat geçiren Seyfi Tören'in bu süreçte en büyük destekçisi ise 69 yaşındaki hayat arkadaşı Nefise Tören oldu.

Tören, felçli eşine 51 yıldır adeta gözü gibi bakarken, şu ana kadar her türlü ihtiyacını da eksiksiz yerine getirdi.

Eşinin günlük ihtiyaçlarını karşılayan ve bakımını yaparak her türlü zorluğun üstesinden gelen Nefise Tören, hayat arkadaşını bir gün dahi kaderiyle baş başa bırakmayı düşünmedi.

Bir çocuk annesi Tören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin felçli kaldığında çocuğunun henüz 9 aylık olduğunu söyledi.

Severek evlendiği eşinin trafik kazası sonrası yatağa bağlı kaldığını anlatan Nefise Tören, uzun yıllar ömürlerinin hastane odalarında geçtiğini kaydetti.

Tören, eşinin yatalak halde hayatını sürdürdüğünü ifade ederek, yarım asırdır eşinin bu şekilde olduğunu dile getirdi.

Yıllardır hiç üşenmeden eşinin tüm ihtiyaçlarını her gün eksiksiz yerine getirdiğini aktaran Nefise Tören, "Sabah, öğle ve akşam olmak üzere tüm ihtiyaçlarını gideriyorum." dedi.

Tören, bir gün dahi bunun için şikayet etmediğini vurgulayarak, "Ne yapalım bizim de kaderimiz böyleymiş. Rabb'im eşimin canını sağ etsin yeter. Onun varlığı halen bize güç veriyor." diye konuştu.

Ömrü olduğu sürece ve gücü yetene kadar eşine bakacağını kaydeden Nefise Tören, "Ben eşimin ebediyen yanındayım. Allah onu bizlere emanet etti. Ona gözüm gibi bakıyorum." ifadesini kullandı.

"Eşim bunca yıldır 'gözünün üzerinde kaşın var' demedi"

Seyfi Tören ise eşinin 51 yıldır kahrını çektiğini ifade ederek, "Her gün ihtiyaçlarımı gideriyor. Benim kendimi idare edecek durumum maalesef yok. Eşim bir gün bile 'öf' demeden bütün bakımımı yapıyor. Kendisinden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

"Her adama böyle eş nasip olmaz" diyen Tören, "Bazı eşler sağlam kocalarını bırakıp gidiyor. Eşim de bana 51 yıldır 'gözünün üzerinde kaş var' demedi. Allah'a binlerce şükürler ediyorum ki bana böyle bir eş nasip etti." ifadelerini kullandı.

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