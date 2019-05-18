Evinden çıkamayan hastanın ayağına kuaför gönderiliyor

Erzurum

Erzurum'un Aziziye Belediyesince başlatılan "Gönülden Gönüle Aziziye" projesi kapsamında, ilçedeki engelli,hasta ve yaşlı bireylere ücretsiz kuaför hizmeti veriliyor.

Belediyenin Çalışma, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ilçedeki merkez mahallelerinde yaşamına devam eden ve kuaföre gitmekte zorluk yaşayan yaşlı, engelli ve hastalar amacıyla proje başlatıldı.

Belediyenin Beyaz Masa, WhatsApp İhbar Hattı ve çeşitli iletişim kanallarına gelen başvuruların değerlendirildiği projede, iki usta kuaför evlerine gittikleri söz konusu vatandaşlara ücretsiz saç ve sakal tıraşı yapıyor.

Proje kapsamında engelli, hasta ve yaşlı bireylerin rahatlığı ön planda tutuluyor. Kuaförler bu kişileri ayda iki defa evlerinde tıraş ediyor.

Engelli, hasta ve yaşlı bireylerin yanı sıra ailelerinin de memnun olduğu projeyle, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından ilçedeki 69 kırsal yerleşim yerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara da benzer hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen talepler doğrultusunda söz konusu vatandaşlara kuaför hizmeti verdiklerini anlattı.

Projenin amacının evlerinden çıkamayan ve maddi imkanı yetersiz vatandaşlara yardım edilmesinin olduğunu belirten Orhan, "Sahadaki belediyecilik çalışmalarımız sırasında bu hizmetin eksikliğinin yaşandığını gördük. Ekibimizle bir ön çalışma yaparak bu projeyi hayata geçirdik. Aziziye Belediyesi olarak her türlü sosyal hayatı zenginleştiren ve bu anlamda katkı sunan projesinin arkasındayız." dedi.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nihat Pesen ise birtakım çalışmaların ardından başladıkları projeyle yaşlı, engelli ya da hastalara ulaşarak ve istekleri doğrultusunda onlara hizmet ettiklerini söyledi.

Birçok ailenin projeyi kabul edip memnuniyetle karşıladığını ifade eden Pesen, "Engelli, hasta ve yaşlı bireylerin çeşitli nedenlerle evlerinden çıkarak kuaföre gitmesi sorun oluyordu. Belediye olarak bu hizmeti ayaklarına götürüyoruz. Vatandaşlarımızı tespit ettikten sonra hizmeti kabul eden bireyleri değerlendiriyoruz ve ilgili arkadaşlar vatandaşlarımızla irtibata geçerek 15 günde bir saç ve sakal tıraşlarını evlerinde yapıyor." diye konuştu.

Pesen, projeden dolayı hizmet yapılan vatandaşların mutlu olduğunu ifade ederek, projeyi daha da genişletip kırsal kesimdeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılacaklarını sözlerine ekledi.