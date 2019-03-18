Eşref öğretmen 'mutluluğun resmini' azmiyle çizdi

Antalya'da önce ağabeyinden, sonra da kadavradan böbrek nakli yapılan, hastalığı süresince yaşam mücadelesini bırakmayan Eşref öğretmen, seramik ve resim sanatını öğrettiği özel çocuklarla geleceğe umutla bakıyor.

Eşref Bulut'a henüz 14 yaşındayken rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyaliz tedavisi süren Bulut, eğitim hayatını hiç aksatmadı.

Ağabeyi Muhammet'den 2000'de alınan böbreğin nakledilmesiyle rahatlayan Bulut, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden 2008'de mezun oldu.

Nakledilen böbreğin artık çalışmadığını İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde yüksek lisans yaparken öğrenen Bulut, aynı hastanede tekrar diyaliz tedavisi almaya başladı.

Sağlık Bakanlığı Engelli Memurluk Sınavı'nı kazanan Bulut, tedavisinin sürdüğü hastaneye memur olarak atandı.

Hem çalışıp hem de tedavisini düzenli yaptıran Bulut, 2016'da kadavradan nakille ikinci kez hayata tutundu.

Hep öğretmen olmak isteyen Bulut, 2018'de girdiği KPSS ile hayaline kavuştu. Azmiyle "mutluluğunun resmini" çizen 38 yaşındaki Eşref öğretmen, şimdi özel çocuklara seramik ve resim öğretmenin sevincini yaşıyor.

"Duyarlı insanlar sayesinde hayaller yarım kalmayacak"

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok başarılı ve mutlu bir çocukluk yaşarken böbrek yetmezliği teşhisinin konulmasıyla kısa süreli de olsa karamsarlığa düştüğünü söyledi.

Böbrek tedavisi gördüğü süreçte çok zorluk yaşadığını ifade eden Bulut, bir süre sonra karamsarlığı bir kenara bırakıp hayata daha sıkı sarılmaya karar verdiğini dile getirdi.

Çevresiyle düzgün iletişim kurduğunu, hayata pozitif bakmaya çalıştığını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"İki kez böbrek nakli beklemek kolay değil. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama sağlığınız el vermiyor. Tüm bunlara karşı yapabileceğiz tek şey olumlu düşünmek. Okumak, çalışmak istiyordum. Hayalime tedavi gördüğüm hastanede kavuştum. Sıfırdan zirveye çıktım diyebilirim. Çok mutluyum. Başıma ne gelirse gelsin hayata mutlu bakmayı biliyorum. Bir çiçek, arının uçuşu veya dağlara bakmak bana yetiyor. Şimdi her şeye şükrediyorum."

Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezinde özel çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Bulut, "Çocukluktan beri resim öğretmeni olmak istiyordum, hayalim çok zorlu bir süreç sonrasında gerçekleşti. Duygusu tarif edilemez. Huzur içinde mesleğimi yapıyorum. Öğrencilerin saf, tertemiz sevgileriyle buluşmak bambaşka bir duygu." dedi.

Hayata tutunmasını sağlayan başta ağabeyi, yakınlarının organlarını bağışlayanlar ve doktorlar olmak üzere herkese teşekkür ettiğini belirten Bulut, organ nakli konusunda duyarlı olunması halinde kendisi gibi hastaların hayalinin yarım kalmayacağını dile getirdi.