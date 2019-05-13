'Engel' tanımayan anneler evlatlarıyla okul sıralarında

Ankara

Bedensel engelli çocuklarının hayattaki en büyük destekçileri olan anneler, evde ve okulda bir an olsun yalnız bırakmadıkları evlatlarının başarıları sayesinde aldıkları bursla İngilizce öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Devlet okullarında okuyan, Milli Eğitim Bakanlığının 8. sınıflar için yaptığı ulusal düzeydeki sınavda başarı gösteren maddi imkansızlıklar içerisindeki öğrenciler için Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından sağlanan "Tam Destek Bursu", bundan yararlanan engelli çocukların annelerine de bir kapı araladı.

Fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan çocuklarıyla haftanın 5 günü okula gidip gelen, aynı zamanda burs programı kapsamında hafta sonları İngilizce kursu ile sanatsal ve sportif ağırlıklı kurslara katılan evlatlarına refakat eden vefakar annelere Türk Eğitim Derneği de İngilizce eğitimi veriyor.

Çeşitli engel gruplarından çocuklarının hayattaki en büyük destekçileri olan anneler, evlatları cumartesi-pazar kurstayken başka bir sınıfta İngilizce öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

TED Üniversitesinde bir süredir devam eden eğitimler sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan anneler, bir an olsun yalnız bırakmadıkları evlatlarıyla yeniden okul sıralarına dönme hikayelerini anlattı.

"Çocuğumla birlikte hayatı öğrendim"

SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki oğlu Bünyamin'in serebral palsi hastası olduğunu ve yürüyemediğini söyleyen Mihriban Güldemir, Türk Eğitim Derneğince sağlanan Tam Destek Bursu'nun kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ev kadını Güldemir, "Oğlumla birlikte her sabah hazırlanıp servisle okula geliyorum. Gün boyu yanında oluyorum. Oradan fizik tedavi için rehabilitasyon merkezine geçiyoruz. Ardından da eve dönüyoruz. Hafta sonları da Türk Eğitim Derneğinin kurslarına katılıyoruz." dedi.

"Çocuğumla birlikte hayatı öğrendim. 25 yaşında anne oldum ve çok mutluyum. Dünyaya bir daha gelse çocuğum, aynı duygularla yine onun annesi olmak isterdim." diyen Güldemir, çocuğu kurstayken İngilizce eğitimlerinden yararlanmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Güldemir, "İngilizce öğrenmek gerçekten çok güzel. Burada annelerle birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Oğlumla da ara sıra İngilizce konuşuyoruz." şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız sayesinde hayata bağlı kaldık"

Anne Ayşegül Üstüner de 17 yaşındaki oğlu Orhan Hamza'nın serebral palsi hastası olduğunu, Türk Eğitim Derneğinden Tam Destek Bursu aldığını dile getirdi.

Üstüner, "Çocuklarımız burada kurslara katılırken biz anneler de İngilizce derslerine katılıyoruz. Dersler çok güzel geçiyor. Çocuklarımız da 'Annem de İngilizce öğreniyor' diye çok mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.

Evladıyla haftanın 7 günü 24 saat birlikte olduğunu anlatan Üstüner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın yanında olmaktan çok mutluyuz. Onlar sayesinde hayata bağlı kaldık, her şeyi onların sayesinde öğrendik. İyi ki de özel bir çocuğum var. İyi ki onun annesiyim. Çok mutluyum ve oğlumla gurur duyuyorum. Anneler Günü için de onun bir sarılması, öpücüğü yetiyor. En büyük Anneler Günü hediyesi bu benim için."

Serebral palsi hastası İrem ve Gizem'in annesi Nezihe Yılmaz ise kızlarının hem burs programında hem de eğitim aldıkları SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çok mutlu olduğunu söyledi.

"Kendim gibi anneleri görmek bana terapi gibi geldi"

Yılmaz, "İlk zamanlar kızlarımın hastalığını kabul edememiştim, psikolojim gerçekten çok bozuktu, çok zor anlar yaşadım. Fakat okul hayatları başladıktan ve ben de kendim gibi anneleri, kader arkadaşlarımı gördükten sonra onlarla çok şey paylaştım ve bu bana terapi gibi geldi." diye konuştu.

"İngilizce kurslarına severek katılıyoruz. Türk Eğitim Derneği bize her konuda destek oldu, imkanlar sağladı." diyen Yılmaz, kurslarda çok güzel vakit geçirdiklerini aktardı.

Yılmaz, "Kızlarımın her başarısı beni çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Anneler Günü'nde onların bana sarılması, öpmesi beni çok mutlu ediyor. İyi ki İrem ve Gizem var. İyi ki onların annesiyim." dedi.

"Anneler için de bir gelişim süreci olmasını istedik"

Tam Destek Bursu hakkında bilgileri paylaşan Türk Eğitim Derneği Sivil Toplum Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aysun Hartevioğlu, burs programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının da sağladığı desteklerle daha çok öğrenciye ulaşmaya başladıklarını kaydetti.

Hartevioğlu, burstan şu anda devlet okullarına devam eden yaklaşık 500 öğrencinin faydalandığını, bu öğrencilerin 31'inin özel gereksinimi olan çocuklardan oluştuğunu anlattı.

Öğrencilerin hafta sonları Türkçe, matematik, İngilizce derslerine katıldığını, spor ve sanat etkinliklerinde yer aldığını dile getiren Hartevioğlu, kursların özel gereksinimli çocuklara hem kaynaşma hem de gelişimleri açısından büyük katkı sağladığını söyledi.

Hartevioğlu, şunları kaydetti:

"Özel gereksinimli çocuklarımızın anneleriyle çok yoğun etkileşim içindeyiz. Anneler her hafta sonu buradalar. Biz de bunu onlar için bir artıya çevirmeye çalıştık. Anneler için de bir gelişim süreci olmasını istedik ve hocalarımız da buna çok sıcak baktı. Onlar için bir İngilizce programı başlattık. Çok keyifliler, heyacanlılar ve öğreniyorlar. Annelerin de geliştiğini ve daha iyi hissettiğini görüyoruz."